'कमाने में सक्षम पत्नी सिर्फ अलग रहने के आधार पर गुजारा भत्ता की हकदार नहीं', हाई कोर्ट की अहम टिप्पणी

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। पति से अलग रहना ही किसी महिला के लिए गुजारा भत्ता हासिल करने का आधार नहीं बन सकता जबकि वह खुद कमाई करने में सक्षम है। वैवाहिक विवाद में पति की गलती या पत्नी के अलग रहने का उचित कारण होना ही भरण-पोषण पाने की गारंटी नहीं है। हाईकोर्ट ने ये टिप्पणी डेंटिस्ट पत्नी की भरण-पोषण की मांग की याचिका को खारिज करते हुए की है।

हालांकि कोर्ट ने तीन वर्ष के बेटे के लिए पिता को 30 हजार रुपये प्रतिमाह देने का आदेश बरकरार रखा है।मामला डेंटिस्ट पति-पत्नी का है। दोनों की शादी 19 नवंबर 2019 को हुई थी। 18 जुलाई 2022 को उनके बेटे का जन्म हुआ। पत्नी ने पति पर दहेज प्रताड़ना, मारपीट, मानसिक उत्पीड़न और वैवाहिक घर से निकालने के आरोप लगाए थे। उसने बेटे के साथ फैमिली कोर्ट में दो लाख रुपये प्रतिमाह भरण-पोषण की मांग की थी।