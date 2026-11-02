10 साल बाद मिला डॉक्टर, रालामंडल में बनेगा रेस्क्यू सेंटर... 8 वनमंडलों के जीवों को मिलेगी राहत

कपिल नीले, नईदुनिया, इंदौर। जंगलों और आसपास के इलाकों में घायल या बीमार मिलने वाले वन्यजीवों को अब इलाज के लिए चिड़ियाघर और वन विहार में नहीं भेजना पड़ेगा। जल्द ही रालामंडल अभयारण्य में ही उनके उपचार की सुविधा मिल सकेगी। इसके लिए इंदौर वनमंडल ने अभयारण्य में रेस्क्यू सेंटर बनाने को लेकर एक बार फिर कवायद तेज कर दी है।

वनमंडल ने प्रस्ताव बनाकर मुख्यालय को भेज दिया है। खास बात यह है कि करीब दस साल बाद रालामंडल में वेटरनरी डॉक्टर की नियुक्ति हुई है, जिससे इस योजना को आगे बढ़ाने की उम्मीद बढ़ी है। 15 हेक्टेयर जमीन पर बनेगा सेंटर, डिस्पेंसरी के साथ बनाए जाएंगे दो बाड़े 234 हेक्टेयर में फैले रालामंडल अभयारण्य में रेस्क्यू सेंटर के लिए करीब 15 हेक्टेयर जमीन चिह्नित की गई है। यहां एक वेटरनरी डिस्पेंसरी बनाई जाएगी, जहां बीमार और घायल वन्यजीवों को प्राथमिक उपचार मिल सकेगा। इसके अलावा जानवरों को कुछ समय तक सुरक्षित रखने के लिए दो बाड़े बनाए जाएंगे।

आधुनिक पिंजरों की व्यवस्था भी होगी। सेंटर में तीन से चार मेडिकल स्टाफ, जरूरी दवाइयां और उपचार से जुड़े उपकरण रखे जाएंगे। भवन निर्माण के लिए अधिकारियों ने बजट की मांग भी की है। वाइल्ड लाइफ वार्डन और वन अधिकारियों की प्रस्तावित बैठक के बाद सेंटर की विस्तृत रूपरेखा तैयार होगी। तेंदुओं से जुड़ी हालिया घटनाओं ने बढ़ाई रेस्क्यू सेंटर की जरूरत रेस्क्यू सेंटर की जरूरत हाल की घटनाओं से भी सामने आई है। पिछले सप्ताह चोरल के मेंडल तालाब के पास से पकड़े गए वायरल फीवर से पीड़ित तेंदुए का इलाज रालामंडल में ही डॉ. निखिल बालके की निगरानी में किया जा रहा है। वहीं दो दिन पहले उमरिया खुर्द में एक तेंदुआ अज्ञात वाहन की टक्कर से गंभीर रूप से घायल हो गया। उसका चेहरा बुरी तरह क्षतिग्रस्त है और एक आंख भी खराब हो चुकी है। खुले घाव में कीड़े पड़ने के कारण उसकी हालत गंभीर है। फिलहाल उसे बेहतर इलाज और सर्जरी के लिए वन विहार भेजा गया है।