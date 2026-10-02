डामर बिछा, लाइट जली, अब दूसरी भुजा से भी सरपट दौडेंगे वाहन, इंदौर के लवकुश चौराहा फ्लाईओवर से बिना रुके उज्जैन रोड की ओर जा सकेंगे

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर : लवकुश चौराहा पर बन रहे शहर के सबसे बड़े डबल डेकर फ्लाईओवर की दूसरी भुजा अब यातायात के लिए खोलने की तैयारी है। भुजा पर डामर बिछाने का काम पूरा किया जा चुका और वहीं लाइट भी जल चुकी है।

जल्द ही इस भुजा से वाहनों का आवागमन शुरू हो जाएगा। इससे रोजाना गुजरने वाले लाखों वाहनों को राहत मिलेगी। वाहन बिना रुके बाणगंगा की तरफ से आकर फ्लाईओवर के ऊपर से सीधे उज्जैन रोड पर पहुंच सकेंगे। चौराहा पर सिग्नल पर रुकने की जरूरत नहीं होगी।