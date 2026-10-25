भारत में डिजाइन हुई रेडिएशन रोधी ‘बीमफार्मर चिप’ की मदद से गगनयान-2 मिशन के यात्री अंतरिक्ष में बाधा रहित कर पाएंगे संवाद

उदय प्रताप सिंह, नईदुनिया, इंदौर : रेडिएशन सेमीकंडक्टर माइक्रो चिप का एक तरह से दुश्मन है। अंतरिक्ष में रेडिएशन के कारण चिप काम नहीं करती, फेल हो जाती, ऐसे में सिस्टम को शटडाउन करना पड़ता है। इसरो ने अब इस मुश्किल का भी तोड़ निकाल लिया है।

इसरो ने एस बैंड पर आधारित बीमफार्मर चिप तैयार की है, जो रेडिएशन रोधी है। अगस्त 2027 में प्रस्तावित गगनयान मिशन-2 प्रोजेक्ट में इस चिप का इस्तेमाल किया जाएगा। इस मिशन में भेजे जाने वाले वाले अंतरिक्ष यात्री इस चिप की मदद से अंतरिक्ष में निर्बाध रूप से एक दूसरे से संवाद कर सकेंगे।