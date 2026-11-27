नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। शीतल नगर में मृत अवस्था में मिली सरिता बिजोरी की मौत सामान्य नहीं थी, बल्कि उसको मुंह दबाकर मारा गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद पुलिस ने सरिता के पति दीपक बिजोरे सहित चार को पकड़ लिया है। दीपक कार और दो लाख रुपये के लिए दबाव बना रहा था।

पोस्टमार्टम में पसलियां टूटी मिलीं एसीपी रुबिना मिजवानी के मुताबिक 38 वर्षीय सरिता को 16 नवंबर को आरोपित खुद अस्पताल ले गए थे। बयान में बताया संभवत: गिरने के कारण मौत हो गई। पुलिस ने मौका देख कर अनहोनी का अंदेशा जताया और शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। डाक्टर ने बताया उसकी चार पसलियां टूटी हुई थीं और मुंह दबाया गया था।