इंदौर में 8वीं मंजिल से कूदी महिला, मौके पर ही मौत, लिव-इन पार्टनर से 3 दिन से चल रहा था विवाद

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। पलास परिसर में रहने वाली 20 वर्षीय अंजलि थापा ने 8वीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली। उसका लिव-इन पार्टनर अजय मुंडे से शराब के नशे में झगड़ा हो गया था। दोनों दिल्ली से छह दिन पूर्व ही इंदौर आए थे और किराये के फ्लैट में रहने लगे थे। पुलिस ने अजय को हिरासत में ले लिया है।

शराब के नशे में हुआ विवाद, बालकनी से लगाई छलांग तेजाजी नगर टीआई देवेंद्र मरकाम के अनुसार घटना बी-ब्लॉक के फ्लैट (801) की है। मूलतः चमोली (उत्तराखंड) निवासी अंजलि दिल्ली में स्पा में काम करती थी। कुछ साल पूर्व अजय पुत्र राजेंद्र मुंडे निवासी समयपुर, मेरठ (उप्र) से उसकी दोस्ती हुई और दोनों साथ रहने लगे। 18 अक्टूबर को अजय और अंजलि इंदौर आए और पलास परिसर में किराये से फ्लैट ले लिया। उन्होंने रहवासियों को पीथमपुर में नौकरी करना बताया था।