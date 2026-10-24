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इंदौर में 8वीं मंजिल से कूदी महिला, मौके पर ही मौत, लिव-इन पार्टनर से 3 दिन से चल रहा था विवाद

टीआई के मुताबिक अजय ने पूछताछ में बताया कि 3 दिन से दोनों में लड़ाई हो रही थी। दोनों ने शराब पी ली और कहासुनी होने लगी। अजय कुछ काम से किचन में गया और इसी दौरान अंजलि ने बालकनी से छलांग लगा दी।

By Mukesh MangalEdited By: Dheeraj Belwal
Publish Date: Sat, 24 Oct 2026 09:13:15 PM (IST)Updated Date: Sat, 24 Oct 2026 09:13:15 PM (IST)
इंदौर में 8वीं मंजिल से कूदी महिला, मौके पर ही मौत, लिव-इन पार्टनर से 3 दिन से चल रहा था विवाद
युवती ने 8वीं मंजिल से कूदकर दी जान। (सांकेतिक तस्वीर)

HighLights

  1. युवती ने 8वीं मंजिल से कूदकर दी जान
  2. झगड़े के बाद बालकनी से लगाई छलांग
  3. अस्पताल में डॉक्टरों ने घोषित किया मृत

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। पलास परिसर में रहने वाली 20 वर्षीय अंजलि थापा ने 8वीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली। उसका लिव-इन पार्टनर अजय मुंडे से शराब के नशे में झगड़ा हो गया था। दोनों दिल्ली से छह दिन पूर्व ही इंदौर आए थे और किराये के फ्लैट में रहने लगे थे। पुलिस ने अजय को हिरासत में ले लिया है।

शराब के नशे में हुआ विवाद, बालकनी से लगाई छलांग

तेजाजी नगर टीआई देवेंद्र मरकाम के अनुसार घटना बी-ब्लॉक के फ्लैट (801) की है। मूलतः चमोली (उत्तराखंड) निवासी अंजलि दिल्ली में स्पा में काम करती थी। कुछ साल पूर्व अजय पुत्र राजेंद्र मुंडे निवासी समयपुर, मेरठ (उप्र) से उसकी दोस्ती हुई और दोनों साथ रहने लगे। 18 अक्टूबर को अजय और अंजलि इंदौर आए और पलास परिसर में किराये से फ्लैट ले लिया। उन्होंने रहवासियों को पीथमपुर में नौकरी करना बताया था।


तीन दिन से दोनों में हो रही थी लड़ाई

टीआई के मुताबिक अजय ने पूछताछ में बताया कि तीन दिन से दोनों में लड़ाई हो रही थी। शनिवार को दोनों ने शराब पी ली और कहासुनी होने लगी। अजय कुछ काम से किचन में गया और इसी दौरान अंजलि ने बालकनी से छलांग लगा दी।

रहवासी संघ अध्यक्ष (आरडब्ल्यूए) अभिषेक दुबे और अन्य रहवासी अंजलि को गंभीर अवस्था में राऊ स्थित मैक्सवेल अस्पताल ले गए, जहां से उसे एमवाय अस्पताल रेफर कर दिया गया। एमवायएच के डॉक्टर ने अंजलि को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने अजय को हिरासत में ले लिया है।

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फोन पर बातचीत को लेकर हुआ था झगड़ा

टीआई के अनुसार अजय ने पूछताछ में बताया कि वह मजदूरी करता है, जबकि अंजलि स्पा में काम करती थी। उसकी मां ने भी दूसरी शादी कर ली है और वह अपने स्वजनों के संपर्क में नहीं थी। अजय ने पूछताछ में यह भी बताया कि अंजलि तीन दिन से किसी से फोन पर बात कर रही थी और इसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ था।

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