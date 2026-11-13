इंदौर: होटल में डिनर के बहाने बुलाकर युवती से दरिंदगी, शादी से मुकरा तो पुलिस ने दबोचा

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। लसूड़िया पुलिस ने 20 वर्षीय युवती की शिकायत पर उसके दोस्त विशाल राठौर को गिरफ्तार किया है। पीड़ित युवती ने उस पर दुष्कर्म और ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है।

इंस्टाग्राम पर हुई थी दोनों की दोस्ती पुलिस के अनुसार युवती से विशाल पुत्र दिनेश राठौर निवासी तराना(उज्जैन) से पिछले वर्ष नवंबर में इंस्टाग्राम के माध्यम से दोस्ती हुई थी। दोनों मोबाइल पर बात और चैटिंग करने लगे थे। आरोप है कि 30 दिसंबर को विशाल ने स्कीम-78 स्थित होटल(ग्रैंड शौर्य) में खाना खाने बुलाया और शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बना लिए।