इंदौर में भागीरथपुरा दूषित पानी कांड के दौरान गंभीर रूप से बीमार हुई महिला ने तोड़ा दम

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर : भागीरथपुरा दूषित पानी कांड के दौरान गंभीर रूप से बीमार हुईं 67 वर्षीय पार्वतीबाई कोंडला की बुधवार रात मृत्यु हो गई। वे करीब आठ माह से बिस्तर पर थीं। उनकी सांसे तो चल रही थी, लेकिन आसपास क्या हो रहा है इसकी कोई सुध उन्हें नहीं थी।

स्वजन के अनुसार 28 दिसंबर 2025 को उल्टी-दस्त की शिकायत के बाद पार्वतीबाई को अस्पताल में भर्ती कराया था। 67 दिन वे अस्पताल में रहीं। मेडिक्लेम होने की वजह से उपचार का खर्चा तो दि दिया, लेकिन डिस्चार्ज होने के बाद भी उनकी चेतना पूरी तरह से नहीं लौटी।

अस्पताल से घर लौटने के बाद भी फिजियोथेरेपी, केयरटेकर और दवाओं पर प्रतिमाह 40 हजार रुपये तक खर्च हो रहा था। अंतत: बुधवार रात उनकी सांसों की डोर टूट गई। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिघार का हमला, महापौर से पूछा- 66 दिन फाइल रोककर क्यों बैठे थे भागीरथपुरा दूषित पानी मामले को लेकर विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने महापौर पुष्यमित्र भार्गव पर हमला बोला है। उन्होंने सवाल उठाया कि मामले की फाइल महापौर के पास 66 दिन तक क्यों रुकी रही, आखिर इसकी क्या वजह थी। उन्होंने शासन और नगर निगम की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए न्यायिक जांच आयोग की रिपोर्ट के आधार पर जिम्मेदारी तय करने और प्रभावित परिवारों को राहत देने की मांग की।शुक्रवार को रेसीडेंसी कोठी में मीडिया से चर्चा में सिंघार ने कहा कि आठ महीने बाद भी दूषित पानी की समस्या खत्म नहीं हुई है।