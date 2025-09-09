मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    Indore में बच्चों से ड्रग्स बिकवाने वाली महिला बेनकाब, पुलिस ने किया गिरफ्तार

    MP Crime: डीसीपी के अनुसार महिला आजाद नगर, संयोगितागंज, भंवरकुआं के कई पैडलर के माध्यम से ड्रग्स की सप्लाई करवाती थी। पुलिस के रडार पर आने के बाद पंगू बाई ने क्षेत्र बदल लिया था। वह लंबे समय से ड्रग्स की सप्लाई कर रही है। उसके विरुद्ध 30 अपराध दर्ज है

    By Mukesh Mangal
    Edited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Tue, 09 Sep 2025 09:58:51 PM (IST)
    Updated Date: Tue, 09 Sep 2025 09:58:51 PM (IST)
    Indore में बच्चों से ड्रग्स बिकवाने वाली महिला बेनकाब, पुलिस ने किया गिरफ्तार
    बच्चों से ड्रग्स बिकवाने वाली महिला गिरफ्तार।

    HighLights

    1. बच्चों से ड्रग्स बिकवाने वाली महिला गिरफ्तार
    2. महिला पर 30 से ज्यादा अपराध दर्ज हो चुके है
    3. पुलिस ने पंगू बाई को ड्रग्स सहित गिरफ्तार कर लिया

    नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। आजाद नगर पुलिस ने ड्रग्स सप्लाई करने वाली पंगूबाई को गिरफ्तार कर लिया है। पंगू पुलिस से बचने के लिए बच्चों के माध्यम से ड्रग्स बिकवाती थी। वह बार बार ठिकाने भी बदल लेती थी। पंगूबाई पर 30 से ज्यादा अपराध दर्ज हो चुके है। पुलिस उसकी संपत्ति की भी जांच करवा रही है।

    पंगू बाई को ड्रग्स सहित गिरफ्तार किया

    डीसीपी जोन-1 कृष्ण लालचंदानी के मुताबिक भील कालोनी निवासी पंगू बाई का पूर्व में गिरफ्तार ड्रग्स पैडलर ने नाम बताया था। पुलिस उसकी तलाश कर रही थी। सोमवार रात पुलिस ने पंगू बाई को ड्रग्स सहित गिरफ्तार कर लिया।

    महिला के खिलाफ 30 अपराध दर्ज

    डीसीपी के अनुसार महिला आजाद नगर, संयोगितागंज, भंवरकुआं के कई पैडलर के माध्यम से ड्रग्स की सप्लाई करवाती थी। पुलिस के रडार पर आने के बाद पंगू बाई ने क्षेत्र बदल लिया था। वह लंबे समय से ड्रग्स की सप्लाई कर रही है। उसके विरुद्ध 30 अपराध दर्ज है और पिट एनडीपीएस एक्ट के तहत भी गिरफ्तार हो चुकी है।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.