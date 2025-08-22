बाढ़ में फंसे लोगों की जान बचाने वाले युवक को सिंधिया ने उपहार में दिया नया ट्रैक्टर, खुद चलाकर पहुंचे गांव

नईदुनिया प्रतिनिधि, शिवपुरी। कोलारस के लिलवारा गांव में बाढ़ के दौरान ग्रामीणों की जान बचाने वाले युवक गिर्राज प्रजापति को केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने नया ट्रैक्टर उपहार में दिया। शुक्रवार को सिंधिया स्वयं करीब दो किलोमीटर तक ट्रैक्टर चलाकर गांव पहुंचे और यह तोहफा गिर्राज को सौंपा।

दरअसल, 29 जुलाई को आई बाढ़ के दौरान गिर्राज ने अपने ट्रैक्टर-ट्रॉली से पूरी रात ग्रामीणों को सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाया था। इस बीच उनके ट्रैक्टर का इंजन खराब हो गया था। गुरुवार को मुआवजा वितरण कार्यक्रम में जब सिंधिया को इस बारे में जानकारी मिली तो उन्होंने घोषणा की कि गिर्राज अब उनके धर्मपुत्र होंगे और उन्हें नया ट्रैक्टर मिलेगा।