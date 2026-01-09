इंदौर-खंडवा राजमार्ग पर फ्लाईओवर-अंडरपास और सुरंग का काम बाकी

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। इंदौर-खंडवा राजमार्ग को लेकर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने मार्च तक काम खत्म करने की डेडलाइन रखी है। मगर जिस रफ्तार से निर्माण कार्य चल रहा है, उससे ऐसा लग रहा है कि यह प्रोजेक्ट जून से पहले पूरा होना मुश्किल है। फ्लाइओवर और अंडरपास का काम अधूरा है। यहां तक कि डिवाइडर पर पौधारोपण का कार्य भी बाकी है।
216 किमी वाले इस राजमार्ग का निर्माण मेघा इंजीनियरिंग कर रही है। राजमार्ग पर तलाई, भेरूघाट और चोरल में सुरंग बनाई जा रही है। इनकी लंबाई 1300 मीटर है। मगर अभी तक तीन में से एक भी सुरंग पूरी तरह तैयार नहीं हो पाई है। एजेंसी के मुताबिक दो से तीन महीने में सुरंग का काम खत्म किया जाएगा। इसे लेकर एनएचएआइ के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी बीते दिनों निरीक्षण किया था।
तेजाजी नगर से चौखी ढाणी तक वाहनों की आवाजाही सिर्फ एक तरफ से कराई जा रही है। इससे रोजाना चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि एक ही लेन से वाहनों की आवाजाही जारी है। बस और ट्रक की रफ्तार अधिक होने से कई बार दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। हादसे का खतरा और बढ़ जाता है।
खासकर रात के समय सड़क पर संकेतक और पर्याप्त लाइटिंग नहीं होने से स्थिति और गंभीर हो जाती है। दूसरी ओर राजमार्ग के दूसरे हिस्से में अभी डामरीकरण (सड़क पर डामर बिछाने) का काम जारी है। एनएचएआई के प्रोजेक्ट डायरेक्टर प्रवीण यादव का कहना है कि निर्माण एजेंसी को तेजी से काम करने के निर्देश दिए गए हैं। मार्च तक की डेडलाइन रखी गई है।