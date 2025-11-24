मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    इंदौर : घर में चल रही थी शादी की तैयारी, युवक ने लगा ली फांसी, नहीं मिला सुसाइड नोट

    आजाद नगर थाना क्षेत्र में घर में शादी की तैयारी चल रही थी, इस बीच युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। युवक की कुछ माह पहले ही मोहल्ले में रहने वाली लड़की से सगाई हुई थी। आइए जानते है पूरा मामला...

    By Vinay Yadav
    Edited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Mon, 24 Nov 2025 10:27:56 PM (IST)
    Updated Date: Mon, 24 Nov 2025 10:27:56 PM (IST)
    इंदौर : घर में चल रही थी शादी की तैयारी, युवक ने लगा ली फांसी, नहीं मिला सुसाइड नोट
    घर में चल रही थी शादी की तैयारी, युवक ने लगा ली फांसी

    नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। आजाद नगर थाना क्षेत्र में घर में शादी की तैयारी चल रही थी, इस बीच युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। युवक की कुछ माह पहले ही मोहल्ले में रहने वाली लड़की से सगाई हुई थी।

    आवाज लगाने पर युवक ने दरवाजा नहीं खोला

    पुलिस के मुताबिक चंदू पुत्र राकेश निवासी (19) भील कॉलोनी ने फांसी लगाई है। स्वजन ने बताया कि घर के सदस्य बाहर के कमरे में बैठकर लकड़ी जलाकर ताप कर रहे थे। तब चंदू भी उनके पास बैठा था। करीब रात 10.30 बजे वह अचानक उठकर चला गया, रात में आवाज लगाने पर उसने दरवाजा नहीं खोला।


    कमरे से सुसाइड नोट नहीं मिला

    तब पीछे के रास्ते बनी खिड़की से देखा तो वह फंदे पर लटका था। बाद में दरवाजा खोलकर उसे नीचे उतारा गया। वह मिस्त्री का काम करता था। कमरे से सुसाइड नोट नहीं मिला है। मामले की जांच शुरू हो चुकी है। पुलिस आत्महत्या करने की कोशिश में जुटी हुई है।

    इसे भी पढ़ें... Cough Syrup Case: SIT का बड़ा खुलासा, आरोपी डॉ. सोनी से तीन गुना अधिक कमीशन लेती थी मेडिकल स्टोर चलाने वाली पत्नी

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.