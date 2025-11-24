इंदौर : घर में चल रही थी शादी की तैयारी, युवक ने लगा ली फांसी, नहीं मिला सुसाइड नोट

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। आजाद नगर थाना क्षेत्र में घर में शादी की तैयारी चल रही थी, इस बीच युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। युवक की कुछ माह पहले ही मोहल्ले में रहने वाली लड़की से सगाई हुई थी।

आवाज लगाने पर युवक ने दरवाजा नहीं खोला पुलिस के मुताबिक चंदू पुत्र राकेश निवासी (19) भील कॉलोनी ने फांसी लगाई है। स्वजन ने बताया कि घर के सदस्य बाहर के कमरे में बैठकर लकड़ी जलाकर ताप कर रहे थे। तब चंदू भी उनके पास बैठा था। करीब रात 10.30 बजे वह अचानक उठकर चला गया, रात में आवाज लगाने पर उसने दरवाजा नहीं खोला।