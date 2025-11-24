Cough Syrup Case: SIT का बड़ा खुलासा, आरोपी डॉ. सोनी से तीन गुना अधिक कमीशन लेती थी मेडिकल स्टोर चलाने वाली पत्नी

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। मध्य प्रदेश में विषाक्त कफ सीरप कोल्ड्रिफ से 24 बच्चों की मौत के मामले में आरोपित डॉ. प्रवीण सोनी और उसकी पत्नी की लालच का कारनामा सामने आया है। एसआइटी जांच में पुलिस को पता चला कि आरोपित खुद 10 प्रतिशत कमीशन एक कफ सीरप में लेता था जबकि 27 प्रतिशत कमीशन मेडिकल स्टोर संचालित करने वाली उसकी पत्नी ज्योति लेती थी। यानी दाम में भी लूट थी।

89 रुपये कीमत वाले एक फाइल कफ सीरप में 42 रुपये तो इन्हीं दोनों के बीच कमीशन में बंट जाता था। उत्पादक कंपनी के मार्केटिंग, परिवहन आदि अन्य खर्च को भी सम्मिलित कर लें तो यह 50 से 60 रुपये तक हो सकता है। ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि कंपनी ने सीरप के उत्पादन में गुणवत्ता पर कितना ध्यान दिया होगा।