MP News: प्यार में मिला धोखा तो युवक ने लगाई फांसी, सुसाइड नोट में लिखे आरोप

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर: आजाद नगर थाना इलाके में 24 वर्षीय युवक ने सोमवार को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस के अनुसार अनिल पुत्र प्रीतम अहिरवार ने इदरिश नगर के किराए के कमरे में आत्महत्या की। सुबह जब उसका दोस्त कमरे पर पहुंचा तो अनिल फंदे पर लटका पाया गया। घटना की जानकारी के बाद पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है।

सुसाइड नोट में प्रेमिका और संदिग्ध का लिखा नाम युवक ने एक सुसाइड नोट भी छोड़ा है, जिसमें उसने लिखा है कि वह अपनी प्रेमिका से बहुत प्रेम करता था, पर वह उसे धोखा दे रही है और किसी अन्य के साथ अवैध संबंध रखती है। सुसाइड नोट में प्रेमिका के साथ-साथ उस संदिग्ध व्यक्ति का नाम भी लिखा है। नोट में यह भी उल्लेख है कि प्रेमिका उसे ‘भाई’ कहकर बुलाती थी, पर वास्तविकता वैसी नहीं थी। लंबे समय से यह बात अनिल को परेशान कर रही थी।