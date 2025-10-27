मेरी खबरें
    By Vinay Yadav
    Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Mon, 27 Oct 2025 09:45:14 PM (IST)
    Updated Date: Mon, 27 Oct 2025 09:54:14 PM (IST)
    MP News: प्यार में मिला धोखा तो युवक ने लगाई फांसी, सुसाइड नोट में लिखे आरोप
    MP News: इंदौर में युवक ने आत्महत्या की। (प्रतीकात्मक फोटो)

    1. आजाद नगर थाना क्षेत्र में युवक ने आत्महत्या की।
    2. किराये के कमरे में फांसी लगाकर दी जान।
    3. सुसाइड नोट में प्रेमिका-संदिग्ध का नाम लिखा।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर: आजाद नगर थाना इलाके में 24 वर्षीय युवक ने सोमवार को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस के अनुसार अनिल पुत्र प्रीतम अहिरवार ने इदरिश नगर के किराए के कमरे में आत्महत्या की। सुबह जब उसका दोस्त कमरे पर पहुंचा तो अनिल फंदे पर लटका पाया गया। घटना की जानकारी के बाद पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है।

    सुसाइड नोट में प्रेमिका और संदिग्ध का लिखा नाम

    युवक ने एक सुसाइड नोट भी छोड़ा है, जिसमें उसने लिखा है कि वह अपनी प्रेमिका से बहुत प्रेम करता था, पर वह उसे धोखा दे रही है और किसी अन्य के साथ अवैध संबंध रखती है। सुसाइड नोट में प्रेमिका के साथ-साथ उस संदिग्ध व्यक्ति का नाम भी लिखा है। नोट में यह भी उल्लेख है कि प्रेमिका उसे ‘भाई’ कहकर बुलाती थी, पर वास्तविकता वैसी नहीं थी। लंबे समय से यह बात अनिल को परेशान कर रही थी।


    स्वजन ने बताया कि अनिल मूल रूप से भोपाल के गणेशपुरा का रहने वाला था और इंदौर में कॉल सेंटर में कार्यरत था। पुलिस अब सुसाइड नोट में लिखे नामों की पुण्य-तपास कर उनके पते का पता लगा रही है और आत्महत्या के कारणों की गहन जांच कर रही है।

