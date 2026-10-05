सस्ते लोन के लालच में युवती ने डाउनलोड किया एप, साइबर ठगों ने अश्लील फोटो बनाकर वसूले 3.07 लाख रुपये

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। सस्ते और तुरंत लोन के लालच में एप डाउनलोड करना एक युवती को भारी पड़ गया। फर्जी लोन एप के जरिए साइबर ठगों ने उसके मोबाइल का एक्सेस हासिल कर लिया और फोन में मौजूद फोटो व कांटैक्ट निकाल लिए। इसके बाद फोटो को एडिट कर अश्लील बनाया और युवती को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया।

रिश्तेदारों और परिचितों को फोटो भेजने की धमकी देकर आरोपियों ने 71 बार में तीन लाख सात हजार रुपये ट्रांसफर करा लिए। परेशान युवती ने साइबर हेल्पलाइन पर शिकायत की। बाणगंगा पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की। पुलिस के अनुसार क्षेत्र में रहने वाली युवती ने शिकायत में बताया कि जुलाई में उसने प्ले स्टोर से तत्काल लोन देने वाले फ्लेक्सिबल और कैश टू यू एप डाउनलोड किए थे। एक एप से उसने 5800 रुपये और दूसरे से 10,960 रुपये का लोन लिया था। एप इंस्टाल करने और अनुमति देने के दौरान आरोपितों ने मोबाइल का एक्सेस हासिल कर लिया।