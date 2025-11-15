टैटू हटवाने गई युवती का हुआ गलत लेजर ट्रीटमेंट, एयर होस्टेस बनने का सपना टूटा

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। इंदौर में बिना रजिस्ट्रेशन के फर्जी डॉक्टरों द्वारा उपचार की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों की ओर से इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। कई बार शिकायतों के बावजूद वर्षों तक जांच पूरी नहीं हो पाती है। हाल ही में एक युवती ने आरोप लगाया कि टैटू हटवाने के लिए किए गए लेजर ट्रीटमेंट में गलतियां हुईं, जिसके कारण उसका एयर होस्टेस बनने का सपना टूट गया। मामले में सीएमएचओ कार्यालय और पुलिस अधिकारियों को शिकायत की गई है।

ईशा जायसवाल ने बताया कि वह एविएशन का कोर्स करने गई थी, जहां टैटू पर आपत्ति थी। इसलिए वह ओल्ड पलासिया स्थित प्योरशेडो क्लीनिक गई। वहां दीपक नाम का युवक मिला, जो खुद को डॉक्टर बताता था। उसने डॉ. जानवी जैन से बात करवाई और विश्वास दिलाया कि टैटू हट जाएगा।

दीपक डॉक्टर नहीं था ईशा ने बताया कि उसने सभी दवाइयां समय पर लीं, लेकिन तीन महीने बाद भी कोई सुधार नहीं हुआ। उसके हाथ की त्वचा जल गई और छाले हो गए। इसके लिए उसे मोटी रकम भी चुकानी पड़ी। ईशा ने करीब 10 बार ट्रीटमेंट लिया। बाद में पता चला कि दीपक डॉक्टर नहीं था और उसने बिना विशेषज्ञता के इलाज किया था। ईशा ने कहा कि एक त्वचा रोग विशेषज्ञ के अनुसार टैटू हटाने के लिए अब प्लास्टिक सर्जरी का विकल्प भी नहीं है। इस संबंध में शिकायत के बावजूद अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसी क्लीनिक की शिकायत पूर्व में काम करने वाली एक युवती शीतल शर्मा ने भी की है। उसने बताया कि डा. जानवी जैन ने उसे यूके बोर्ड लंदन द्वारा प्रमाणित कास्मेटोलाजी कोर्स करने का प्रस्ताव दिया था, जिसके लिए 25 हजार रुपये फीस भी ली गई, लेकिन प्रमाण पत्र अब तक नहीं दिया गया।