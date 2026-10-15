इंदौर में गरबा पंडाल में नशा कर घुसा युवक, आयोजक पर FIR, परमिशन निरस्त, गार्डन सील

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। शर्तों का उल्लंघन करने और सुरक्षा व्यवस्था में लापरवाही करने वाले गरबा आयोजकों पर ने सख्ती की है। महिला आयोजक के विरुद्ध तो एफआइआर दर्ज कर आयोजन की शेष अवधि की अनुमति निरस्त कर दी और गार्डन ही सील कर दिया। यहां एक युवक नशे की अवस्था में पंडाल तक पहुंच गया था। एक अन्य होटल में आयोजित गरबा की भी पुलिस ने अनुमति निरस्त करते हुए आयोजन पर रोक लगा दी है।

मामला विजयनगर थाना के समीप स्थित सजन प्रभा गार्डन का है। आयोजक रोशनी श्रीवास्तव द्वारा रास रात्रि गरबा के नाम से गरबा आयोजन की सशर्त अनुमति ली गई थी। बुधवार रात अनधिकृत व्यक्ति बिना प्रवेश पास परिसर में पहुंच पहुंच गया और नशे की अवस्था में मैदान में लेटा रहा। उसका वीडियो इंटरनेट मीडिया पर बहुप्रसारित हुआ तो अफसर सकते में आए और आयोजन के शेष अवधि की अनुमति निरस्त कर गुरुवार को रोशनी के विरुद्ध बीएनएस की धारा 223(ए) के तहत एफआइआर दर्ज कर ली।