इंदौर में मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग को लेकर युवा कर रहे प्रदर्शन, बोले- मांग पूरी होने तक जारी रहेगा आंदोलन

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर : चुनाव आयोग के अध्यक्ष ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे को लेकर युवा पिछले तीन दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं। भंवरकुआं चौराहे स्थित टांट्या भील प्रतिमा के नीचे पोस्टर-बनैर लगाकर धरना दे रहे हैं। इस्तीफे की मांग करने के साथ ही जमकर नारेबाजी भी कर रहे हैं।

दो दिन पहले पुलिस ने इन्हें हटाया था। मगर फिर युवा धरने पर बैठ गए। शनिवार को भोला राम उस्ताद मार्ग पर युवाओं ने धरना दिया। दिनभर अलग-अलग स्थानों पर युवाओं ने विरोध प्रदर्शन किया। ये सभी कॉलेज में पढ़ने वाले विद्यार्थी थे।