CJP Protest: जंतर-मंतर पर केजरीवाल, ममता बनर्जी समेत कई बड़े नेता डिटेन, पुलिसकर्मियों पर पथराव; 2 घायल

डिजिटल डेस्क। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और एसआईआर के इस्तीफे की मांग को लेकर देश की राजधानी दिल्ली में विरोध-प्रदर्शन उग्र रूप ले चुका है। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए दिल्ली पुलिस ने बड़े पैमाने पर धरपकड़ शुरू कर दी है, जिसके तहत कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) और आम आदमी पार्टी (AAP) के शीर्ष नेताओं समेत अब तक 500 से अधिक समर्थकों को हिरासत में लिया जा चुका है।

हिरासत में लिए गए सीजेपी के 3 बड़े नेता जंतर-मंतर की ओर कूच कर रहे लगभग सैकड़ों कार्यकर्ताओं को कनॉट प्लेस के आउटर सर्किल से पुलिस ने पकड़ा। इसके अलावा, इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय (IGI) हवाई अड्डे पर भी बड़ी कार्रवाई की गई, जहां फ्लाइट लैंड होते ही पुलिस ने सीजेपी के प्रमुख नेताओं अभिजीत दिपके, आशुतोष रांका और सौरभ दास को विमान के अंदर से ही हिरासत में ले लिया। एयरपोर्ट पर पुलिस अधिकारियों और नेताओं के बीच तीखी बहस भी देखने को मिली, जिसके बाद तीनों नेताओं को अलग-अलग स्थानों पर ले जाया गया है।

विपक्ष के दिग्गज नेता हिरासत में प्रदर्शन में शामिल होने पहुंचे देश के कई प्रमुख विपक्षी नेताओं को भी पुलिस ने सुरक्षा कारणों से हिरासत में लिया है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल अपने पूरे परिवार के साथ लोकतंत्र के समर्थन में जंतर-मंतर पर जुटने की अपील करते हुए निकले थे, जिन्हें संजय सिंह, सौरभ भारद्वाज, दुर्गेश पाठक और गोपाल राय के साथ हिरासत में ले लिया गया। केजरीवाल ने देशवासियों से मुख्य चुनाव आयुक्त के पदत्याग की मांग को लेकर एकजुट होने का आह्वान किया। दूसरी ओर, पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को भी दिल्ली पुलिस ने साउथ एवेन्यू क्षेत्र में बस स्टॉप पर धरना देते समय साथी सांसदों डेरेक ओ ब्रायन, प्रतिमा मंडल और डोला सेन के साथ हिरासत में ले लिया।