इंदौर में 'GTA style' तांडव! खड़ी बस चुराई, फिर सड़क पर जो भी सामने आया... सबको उड़ाता चला गया सिरफिरा

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। मध्य प्रदेश के इंदौर में मंगलवार को एक सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां एक व्यक्ति खड़ी हुई मिनीबस को चुराकर भाग निकला। विजय नगर इलाके में एमआर-10 रोड पर घटी इस घटना के दौरान आरोपी ने तेज और लापरवाही से वाहन चलाते हुए सड़क पर कई गाड़ियों को टक्कर मार दी। इस हादसे में एक ऑटो-रिक्शा चालक और आरोपी खुद भी घायल हो गया।

गाड़ी में लगी थी चाबी, ड्राइवर गया था कहीं और अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त (अपर पुलिस उपायुक्त) ओम प्रकाश के अनुसार, मिनीबस का चालक चाबी गाड़ी में ही छोड़कर कुछ देर के लिए हटने लगा था, तभी मौके का फायदा उठाकर आरोपी वाहन लेकर फरार हो गया। इसके बाद उसने सड़क पर बेकाबू रफ्तार में गाड़ी दौड़ाई और रास्ते में आ रहे एक ऑटो-रिक्शा व मोटरसाइकिल को जोरदार टक्कर मार दी। अनियंत्रित हुई बस अंततः एक चौराहे पर लगे बिजली के खंभे से टकराकर रुक गई।