MP के मुस्लिम युवक के पास अचानक आया प्रेमानंद महाराज के दफ्तर से कॉल, ठुकराया बड़ा ऑफर

नईदुनिया प्रतिनिधि, इटारसी। वृंदावन के प्रसिद्ध संत एवं प्रवचनकर्ता प्रेमानंद जी महाराज को अपनी एक किडनी दान करने का प्रस्ताव भेजकर सुर्खियों में आए इटारसी निवासी युवक आरिफ चिश्ती के पास प्रेमानंद जी के दफ्तर से एक कॉल आया है।

आरिफ चिश्ती से को आया कॉल शनिवार को वृंदावन दफ्तर से संत प्रेमानंद जी के प्रतिनिधि प्रतीक ने आरिफ चिश्ती से मोबाइल पर बात की। आरिफ ने बताया कि उन्हें महाराज के आश्रम से फोन आया था, प्रतीक ने उन्हें बताया कि ईमेल के जरिए कार्यालय को चिश्ती का पत्र मिल गया है, उनकी उदारता से महाराज बेहद प्रसन्न हुए हैं।