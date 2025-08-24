मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    MP के मुस्लिम युवक के पास अचानक आया प्रेमानंद महाराज के दफ्तर से कॉल, ठुकराया बड़ा ऑफर

    Premanand Maharaj: प्रेमानंद जी महाराज को अपनी एक किडनी दान करने का प्रस्ताव भेजकर सुर्खियों में आए इटारसी निवासी युवक आरिफ चिश्ती के पास प्रेमानंद जी के दफ्तर से एक कॉल आया है। आरिफ ने बताया कि उन्हें महाराज के आश्रम से फोन आया था, प्रतीक ने उन्हें बताया कि ईमेल के जरिए कार्यालय को चिश्ती का पत्र मिल गया है, उनकी उदारता से महाराज बेहद प्रसन्न हुए हैं।

    By Arvind Sharma
    Edited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Sun, 24 Aug 2025 08:59:07 PM (IST)
    Updated Date: Sun, 24 Aug 2025 08:59:07 PM (IST)
    MP के मुस्लिम युवक के पास अचानक आया प्रेमानंद महाराज के दफ्तर से कॉल, ठुकराया बड़ा ऑफर
    मुस्लिम युवक का प्रस्ताव ठुकराया। (फाइल फोटो)

    HighLights

    1. संत प्रेमानंद जी के दफ्तर से आरिफ चिश्ती को आया कॉल
    2. किडनी की पेशकश ठुकराई, कहा वृंदावन जल्दी बुलाएंगे
    3. महाराज को अपनी किडनी दान करने का दिया था प्रस्ताव

    नईदुनिया प्रतिनिधि, इटारसी। वृंदावन के प्रसिद्ध संत एवं प्रवचनकर्ता प्रेमानंद जी महाराज को अपनी एक किडनी दान करने का प्रस्ताव भेजकर सुर्खियों में आए इटारसी निवासी युवक आरिफ चिश्ती के पास प्रेमानंद जी के दफ्तर से एक कॉल आया है।

    आरिफ चिश्ती से को आया कॉल

    शनिवार को वृंदावन दफ्तर से संत प्रेमानंद जी के प्रतिनिधि प्रतीक ने आरिफ चिश्ती से मोबाइल पर बात की। आरिफ ने बताया कि उन्हें महाराज के आश्रम से फोन आया था, प्रतीक ने उन्हें बताया कि ईमेल के जरिए कार्यालय को चिश्ती का पत्र मिल गया है, उनकी उदारता से महाराज बेहद प्रसन्न हुए हैं।

    यह भी पढ़ें- प्रेमानंद जी महाराज को मुस्लिम युवक ने लिखा लेटर, जताई किडनी देने की इच्छा, सुनकर हैरान हो गए लोग

    किडनी की पेशकश ठुकराई

    हालांकि, महाराज ने किडनी दान करने की पेशकश विनम्रता पूर्वक स्वीकार करने से मना कर दिया है। प्रतीक ने आरिफ को यह भी बताया कि उनकी सोच बहुत अच्छी है, चिश्ती ने इस प्रयास के जरिए पूरे देश को मजहबी एकता का जो संदेश दिया है, वह तारीफे काबिल है, महाराज जी ने जल्द ही उन्हें वृंदावन दर्शन के लिए बुलाने का आश्वासन दिया है।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.