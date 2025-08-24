MP के मुस्लिम युवक के पास अचानक आया प्रेमानंद महाराज के दफ्तर से कॉल, ठुकराया बड़ा ऑफर

नईदुनिया प्रतिनिधि, इटारसी। वृंदावन के प्रसिद्ध संत एवं प्रवचनकर्ता प्रेमानंद जी महाराज को अपनी एक किडनी दान करने का प्रस्ताव भेजकर सुर्खियों में आए इटारसी निवासी युवक आरिफ चिश्ती के पास प्रेमानंद जी के दफ्तर से एक कॉल आया है।
शनिवार को वृंदावन दफ्तर से संत प्रेमानंद जी के प्रतिनिधि प्रतीक ने आरिफ चिश्ती से मोबाइल पर बात की। आरिफ ने बताया कि उन्हें महाराज के आश्रम से फोन आया था, प्रतीक ने उन्हें बताया कि ईमेल के जरिए कार्यालय को चिश्ती का पत्र मिल गया है, उनकी उदारता से महाराज बेहद प्रसन्न हुए हैं।
हालांकि, महाराज ने किडनी दान करने की पेशकश विनम्रता पूर्वक स्वीकार करने से मना कर दिया है। प्रतीक ने आरिफ को यह भी बताया कि उनकी सोच बहुत अच्छी है, चिश्ती ने इस प्रयास के जरिए पूरे देश को मजहबी एकता का जो संदेश दिया है, वह तारीफे काबिल है, महाराज जी ने जल्द ही उन्हें वृंदावन दर्शन के लिए बुलाने का आश्वासन दिया है।