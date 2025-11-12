Train Bomb Threat: 'पाक जिंदाबाद', महानगरी एक्सप्रेस में धमाके की धमकी! स्टेशन पर मचा हड़कंप, पुलिस ने खंगाली ट्रेन

नवदुनिया प्रतिनिधि, इटारसी: दिल्ली में सोमवार शाम हुए बम धमाके के बाद पूरा देश हाई अलर्ट पर है। इस बीच मुंबई से बनारस जा रही 22177 महानगरी एक्सप्रेस की जनरल बोगी के टायलेट में लिखे हुए एक मैसेज ने पूरे रेल विभाग में हड़कंप मचा दिया।

मुंबई रेल मंडल से मिली सूचना के बाद भुसावल, जलगांव, खंडवा और इटारसी में ट्रेन की जांच की गई। इटारसी स्टेशन पर बम डिफ्यूज स्क्वाड (BDS) ने जीआरपी, आरपीएफ टीम के साथ ट्रेन की सघन जांच की, हालांकि जांच में किसी तरह की कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली।

इसके बाद ट्रेन को 12 मिनट की देरी से रवाना किया गया। जांच के दौरान ट्रेन के A2 कोच में एक लावारिश ट्राली बैग भी मिल गया, इसे देख कुछ देर के लिए अधिकारियों के हाथ पैर फूल गए, बैग की तलाशी के बाद इसमें कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला, जांच में पता चला कि यह बैग एक यात्री सफर के दौरान भूल गया है।

जीआरपी थाना प्रभारी संजय चौकसे ने बताया कि एहतियात के तौर पर ट्रेन की जांच की गई है, इसके पहले भी पहले के स्टेशनों पर जांच की गई थी। आशंका है कि किसी ने मौजूदा हालात में सनसनी फैलाने के उद्देश्य से यह मैसेज कोच में लिखा था।