8 लाख रुपये का बिल पास कराने के बदले मांगी 3 लाख की घूस; इटारसी KV प्राचार्य श्रद्धा पाठक पर CBI ने दर्ज किया केस

नईदुनिया प्रतिनिधि, इटारसी। पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय-2 सीपीई के तीन कमरों के नवीनीकरण कार्य के करीब 8 लाख रुपये के लंबित भुगतान को जारी करने के बदले 3 लाख की रिश्वत मांगने के आरोप में केंद्रीय विद्यालय-1 आर्डिनेंस फैक्ट्री की प्राचार्य श्रद्धा पाठक के खिलाफ सीबीआई एसीबी भोपाल ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। प्रारंभिक सत्यापन कार्रवाई में रिश्वत की मांग की पुष्टि होने के बाद यह कार्रवाई की गई।

भोपाल निवासी ऋषि जैन ने 5 अक्टूबर को सीबीआई एसीबी भोपाल के पुलिस अधीक्षक को लिखित शिकायत दी थी। शिकायत में बताया गया कि उनकी फर्म सहित परिवार के स्वामित्व वाली तीन अन्य संबंधित फर्मों को सितंबर माह में जेम पोर्टल के माध्यम से पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय-2 सीपीई इटारसी में तीन कमरों के नवीनीकरण का ठेका मिला था।