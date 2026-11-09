इटारसी में पुराने हत्याकांड में समझौते को लेकर विवाद, कोर्ट में गवाही न देने पर युवक का फोड़ा सिर

नवदुनिया प्रतिनिधि, इटारसी। शहर के नाला मोहल्ला और बजरंगपुरा क्षेत्र में पुराने हत्याकांड को लेकर चल रही दो गुटों की रंजिश में फिर खूनी झड़प की वारदात सामने आई है। मामले में दोनों पक्षों ने थाने में मामला दर्ज कराया है।

समझौते और गवाही के दबाव को लेकर बढ़ा विवाद पुराने मामले में समझौता करने और कोर्ट में गवाही को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद इतना बढ़ा कि मारपीट और हमले की घटना हो गई। एक पक्ष ने समझौते के लिए दबाव बनाकर मारपीट करने का आरोप लगाया है, जबकि दूसरे पक्ष ने झूठी गवाही देने से मना करने पर लोहे के कड़े से सिर पर हमला करने की शिकायत की है। पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत पर काउंटर केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

रास्ता रोककर समझौते का दबाव, मारपीट पुलिस के अनुसार, संजय वानखेड़े बाजार से कपड़े खरीदकर घर लौट रहा था। इसी दौरान बजरंगपुरा स्थित शंकर मंदिर के पास हर्ष ठाकुर, निजाम और सोनू भदोरिया ने स्कूटी से उसका रास्ता रोक लिया। आरोप है कि तीनों ने संजय पर उसके भाई अंशुल से जुड़े मामले में समझौता करने का दबाव बनाया, उन्होंने कहा कि उनके भाई जेल से छूट चुके हैं, इसलिए अब समझौता कर लिया जाए। संजय ने समझौता करने से मना किया तो आरोपितों ने उसके साथ गाली-गलौज करते हुए मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी। इसी दौरान उसका भाई अंशुल मौके पर पहुंचा और बीच-बचाव किया। इसके बाद आरोपित स्कूटी से भाग निकले।