    रेलवे ने इटारसी में बनाया घटिया पुल, अब रूट डायवर्ट कर होगा मेंटनेंस

    रेलवे थर्ड लाइन के लिए नर्मदापुरम इटारसी मार्ग पर द पार्क रिसोर्ट के सामने बनाए गए ओवरब्रिज पर घटिया सड़क निर्माण की वजह से अब वहां चालकों को लंबे समय तक बायपास रूट से आवाजाही करना पड़ेगा। रेलवे अधिकारियों के संरक्षण में ठेकेदार ने इस ब्रिज के निर्माण के बाद इतना घटिया डामर रोड बनाया है जो निर्माण के बाद से तीन-चार बार उखड़ चुका है।

    By Arvind Sharma
    Edited By: Manoj Dubey
    Publish Date: Mon, 03 Nov 2025 11:28:55 AM (IST)
    Updated Date: Mon, 03 Nov 2025 11:33:29 AM (IST)
    इटारसी। बीती रात ओवर ब्रिज के ऊपर खराब सड़क के कारण धान से भरा ट्रक पलट गया।

    HighLights

    1. निर्माण होने तक भारी वाहनों की एंट्री बंद की जाएगी
    2. सड़क निर्माण के बाद जगह जगह दरारें आईं
    3. डामर भी उखड़ा, खुली घटिया निर्माण की पोल

    नई दुनिया प्रतिनिधि, इटारसी: रेलवे थर्ड लाइन के लिए नर्मदापुरम इटारसी मार्ग पर द पार्क रिसोर्ट के सामने बनाए गए ओवरब्रिज पर घटिया सड़क निर्माण की वजह से अब वहां चालकों को लंबे समय तक बायपास रूट से आवाजाही करना पड़ेगा। इस मामले में लंबे समय से हो रही शिकायतों के बाद अब रेलवे विभाग ने इस ब्रिज के मेंटनेंस की तैयारी शुरू कर दी है।

    निर्माण होने तक भारी वाहनों की एंट्री बंद की जाएगी

    निर्माण होने तक इस रूट पर भारी वाहनों की एंट्री बंद की जाएगी। इसे लेकर रेलवे ने एसडीएम नीलेश कुमार शर्मा के माध्यम से जिला प्रशासन से कार्रवाई की मांग की है। ओवरब्रिज की घटिया सड़क अब हादसों की वजह बन रही है। रेलवे अधिकारियों के संरक्षण में ठेकेदार ने इस ब्रिज के निर्माण के बाद इतना घटिया डामर रोड बनाया है जो निर्माण के बाद से तीन-चार बार उखड़ चुका है।


    धान लेकर जा रहा ट्रक ब्रिज पर असंतुलित होकर पलटा

    ब्रिज में जगह-जगह दरारें पड़ गई हैं, जिससे तेज रफ्तार वाहन यहां असंतुलित होकर पलट रहे हैं। लंबे समय से इस मामले को लेकर नागरिकों द्वारा शिकायत की जा रही है। शनिवार-रविवार की दरम्यानी रात इटारसी के मंडी कारोबारी की धान लेकर जा रहा ट्रक ब्रिज पर असंतुलित होकर पलट गया। हादसे में ट्रक में लोड 10 क्विंटल धान बोरा में भरकर रखा गया था।

    नारोलिया बोले, सांसदों की बैठक में यह मुद्दा उठाया था

    राज्यसभा सदस्य माया नारोलिया ने बताया कि लंबे समय से इस ब्रिज की बदहाली को लेकर मिल रही शिकायतों के बाद पिछले दिनों उन्होंने जबलपुर में आयोजित सांसदों की बैठक में यह मुद्दा प्रमुखता से उठाया था। भोपाल की बैठक में भी अधिकारियों से चर्चा की थी। अधिकारियों ने इस मामले की जांच एवं जल्द ही बदहाल सड़क मार्ग का गुणवत्तापूर्ण निर्माण कराने का भरोसा दिया है। रूट डायवर्ट के लिए भी उन्होंने कलेक्टर से बात की है, जिससे जल्द ही काम शुरू हो सके।

    दोषी अधिकारियों के खिलाफ जवाबदेही तय नहीं

    इस मामले में लगातार शिकायतों के बाद भी आज तक दोषी अधिकारियों की जवाबदेही तय नहीं की जा सकी है। जिनकी निगरानी में उप्र का ठेकेदार घटिया काम कर रेलवे को चूना लगाकर चला गया। घटिया काम को छिपाने के लिए पहले भी इस मार्ग का पेंचवर्क हुआ था। पेवर ब्लाक भी लगाए गए थे, लेकिन वह भी टिक नहीं पाए।

    इस मामले में कुछ विभागों की एनओसी मिल गई है, कुछ विभागों से आना बाकी है। जल्द ही इसकी फाइल कलेक्टर कार्यालय भेजकर निर्माण होने तक हैवी ट्रैफिक पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। दो शहरों के यातायात पर इसका असर पड़ेगा। इसलिए जिला प्रशासन रूट डायवर्ट का प्रबंध करेगा। इसके हिसाब से आदेश जारी होगा।

    -नीलेश कुमार शर्मा, एसडीएम।

