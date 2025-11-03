रेलवे ने इटारसी में बनाया घटिया पुल, अब रूट डायवर्ट कर होगा मेंटनेंस

नई दुनिया प्रतिनिधि, इटारसी: रेलवे थर्ड लाइन के लिए नर्मदापुरम इटारसी मार्ग पर द पार्क रिसोर्ट के सामने बनाए गए ओवरब्रिज पर घटिया सड़क निर्माण की वजह से अब वहां चालकों को लंबे समय तक बायपास रूट से आवाजाही करना पड़ेगा। इस मामले में लंबे समय से हो रही शिकायतों के बाद अब रेलवे विभाग ने इस ब्रिज के मेंटनेंस की तैयारी शुरू कर दी है।

निर्माण होने तक भारी वाहनों की एंट्री बंद की जाएगी निर्माण होने तक इस रूट पर भारी वाहनों की एंट्री बंद की जाएगी। इसे लेकर रेलवे ने एसडीएम नीलेश कुमार शर्मा के माध्यम से जिला प्रशासन से कार्रवाई की मांग की है। ओवरब्रिज की घटिया सड़क अब हादसों की वजह बन रही है। रेलवे अधिकारियों के संरक्षण में ठेकेदार ने इस ब्रिज के निर्माण के बाद इतना घटिया डामर रोड बनाया है जो निर्माण के बाद से तीन-चार बार उखड़ चुका है।