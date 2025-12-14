इटारसी में तीन किन्नरों ने थाने में फिनाइल पीया, दूसरे गुट के गुंडों ने युवक पर कैंची से किया जानलेवा हमला

नवदुनिया प्रतिनिधि इटारसी। शहर में पिछले दो माह से किन्नरों के दो गुटों में इलाके के बंटवारे को लेकर चल रहा विवाद अब खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया है। शनिवार दोपहर किन्नरों के एक गुट के गुंडों ने ग्वाल बाबा नाला मोहल्ला निवासी एक युवक पर कैंची से हमला कर उसे लहूलुहान कर दिया। वहीं, शाम को दूसरे गुट के तीन किन्नरों ने थाना परिसर में पुलिस पर सुनवाई न करने का आरोप लगाते हुए फिनाइल गटक लिया।

विधायक ने बुलाया था विवाद का निपटारा करने घटना के बाद पुलिस ने तीनों किन्नरों को इलाज के लिए सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया है। चिकित्सकों के अनुसार तीनों की हालत उपचार के बाद खतरे से बाहर है। इस मामले में एक गुट की सदस्य नीलोफर ने बताया कि शनिवार को विधायक डॉ. सीतासरन शर्मा ने उनके विवाद का निपटारा करने के लिए कार्यालय में बुलाया था, यहां उन्हें समझाइश दी गई थी कि वह जल्द ही दोनों पक्षों की बैठक कर इस मामले को शांत कर देंगे।