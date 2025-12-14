मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    इटारसी में तीन किन्नरों ने थाने में फिनाइल पीया, दूसरे गुट के गुंडों ने युवक पर कैंची से किया जानलेवा हमला

    MP News: दो माह से किन्नरों के दो गुटों में इलाके के बंटवारे को लेकर चल रहा विवाद अब खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया है। शनिवार दोपहर किन्नरों के एक गुट के गुंडों ने युवक पर कैंची से हमला कर उसे लहूलुहान कर दिया। वहीं, शाम को दूसरे गुट के तीन किन्नरों ने थाना परिसर में फिनाइल पी लिया।

    By Arvind Sharma
    Edited By: Manoj Dubey
    Publish Date: Sun, 14 Dec 2025 12:01:25 PM (IST)
    Updated Date: Sun, 14 Dec 2025 12:02:57 PM (IST)
    इटारसी में तीन किन्नरों ने थाने में फिनाइल पीया, दूसरे गुट के गुंडों ने युवक पर कैंची से किया जानलेवा हमला
    तीन किन्नरों ने थाने में फिनाइल पीया।

    HighLights

    1. विधायक ने बुलाया था विवाद का निपटारा करने
    2. रेलवे मॉल गोदाम रोड पर हुआ हमला
    3. हमला करने वाले युवक वेंडरी करते हैं

    नवदुनिया प्रतिनिधि इटारसी। शहर में पिछले दो माह से किन्नरों के दो गुटों में इलाके के बंटवारे को लेकर चल रहा विवाद अब खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया है। शनिवार दोपहर किन्नरों के एक गुट के गुंडों ने ग्वाल बाबा नाला मोहल्ला निवासी एक युवक पर कैंची से हमला कर उसे लहूलुहान कर दिया। वहीं, शाम को दूसरे गुट के तीन किन्नरों ने थाना परिसर में पुलिस पर सुनवाई न करने का आरोप लगाते हुए फिनाइल गटक लिया।

    विधायक ने बुलाया था विवाद का निपटारा करने

    घटना के बाद पुलिस ने तीनों किन्नरों को इलाज के लिए सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया है। चिकित्सकों के अनुसार तीनों की हालत उपचार के बाद खतरे से बाहर है। इस मामले में एक गुट की सदस्य नीलोफर ने बताया कि शनिवार को विधायक डॉ. सीतासरन शर्मा ने उनके विवाद का निपटारा करने के लिए कार्यालय में बुलाया था, यहां उन्हें समझाइश दी गई थी कि वह जल्द ही दोनों पक्षों की बैठक कर इस मामले को शांत कर देंगे।


    रेलवे मॉल गोदाम रोड पर हुआ हमला

    नीलोफर का कहना है कि विधायक से मिलने के बाद वे सभी अपने घर चले गए थे। इस बीच उन्हें पता चला कि रेशम किन्नर गुट के कुछ गुंडे उन्हें पीटने के लिए तलाश कर रहे हैं। नीलोफर ने बताया कि इस बीच रेलवे मॉल गोदाम रोड पर उनके भाई शेख आसिफ पर सुंदर भदौरिया, पवन, अमन, भूरा एवं उसके कुछ साथियों ने कैंची से हमला कर दिया। लहूलुहान हालत में शेख आसिफ को इलाज के लिए सरकारी अस्पताल लाया गया, यहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे एक निजी अस्पताल भेजा गया।

    हमला करने वाले युवक स्टेशन पर वेंडरी करते हैं

    घायल आसिफ के मामा हसन अली ने बताया कि हमला करने वाले युवक स्टेशन पर वेंडरी करते हैं। आसिफ अपने दोस्त फैजान के साथ घर जा रहा था, तभी पुरानी रंजिश को लेकर बदमाशों ने उस पर कैंची से हमला कर उसे लहूलुहान कर दिया। घटना के बाद उसे जख्मी हालत में सरकारी अस्पताल लाया गया। बताया गया है कि आसिफ भी एक गुट से जुड़ा हुआ है।

    यह भी पढ़ें- MP Police पर हमले के बदमाश सरेंडर होने पहुंचे कोर्ट, जज ने लौटाया; कहा- केस डायरी नहीं है

    पुलिस का क्या कहना है?

    मामले को लेकर टीआइ गौरव सिंह बुंदेला ने बताया कि चाकूबाजी एवं किन्नरों के विवाद की घटना के तार आपस में जुड़े हुए हैं, या दोनों अलग-अलग हैं, इसकी जांच कराई जा रही है। रविवार को दोनों गुटों के किन्नरों को तलब किया गया है।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.