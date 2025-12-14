इटारसी में तीन किन्नरों ने थाने में फिनाइल पीया, दूसरे गुट के गुंडों ने युवक पर कैंची से किया जानलेवा हमला
MP News: दो माह से किन्नरों के दो गुटों में इलाके के बंटवारे को लेकर चल रहा विवाद अब खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया है। शनिवार दोपहर किन्नरों के एक गुट के गुंडों ने युवक पर कैंची से हमला कर उसे लहूलुहान कर दिया। वहीं, शाम को दूसरे गुट के तीन किन्नरों ने थाना परिसर में फिनाइल पी लिया।
Publish Date: Sun, 14 Dec 2025 12:01:25 PM (IST)
Updated Date: Sun, 14 Dec 2025 12:02:57 PM (IST)
तीन किन्नरों ने थाने में फिनाइल पीया।
- विधायक ने बुलाया था विवाद का निपटारा करने
- रेलवे मॉल गोदाम रोड पर हुआ हमला
- हमला करने वाले युवक वेंडरी करते हैं
नवदुनिया प्रतिनिधि इटारसी। शहर में पिछले दो माह से किन्नरों के दो गुटों में इलाके के बंटवारे को लेकर चल रहा विवाद अब खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया है। शनिवार दोपहर किन्नरों के एक गुट के गुंडों ने ग्वाल बाबा नाला मोहल्ला निवासी एक युवक पर कैंची से हमला कर उसे लहूलुहान कर दिया। वहीं, शाम को दूसरे गुट के तीन किन्नरों ने थाना परिसर में पुलिस पर सुनवाई न करने का आरोप लगाते हुए फिनाइल गटक लिया।
विधायक ने बुलाया था विवाद का निपटारा करने
घटना के बाद पुलिस ने तीनों किन्नरों को इलाज के लिए सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया है। चिकित्सकों के अनुसार तीनों की हालत उपचार के बाद खतरे से बाहर है। इस मामले में एक गुट की सदस्य नीलोफर ने बताया कि शनिवार को विधायक डॉ. सीतासरन शर्मा ने उनके विवाद का निपटारा करने के लिए कार्यालय में बुलाया था, यहां उन्हें समझाइश दी गई थी कि वह जल्द ही दोनों पक्षों की बैठक कर इस मामले को शांत कर देंगे।
रेलवे मॉल गोदाम रोड पर हुआ हमला
नीलोफर का कहना है कि विधायक से मिलने के बाद वे सभी अपने घर चले गए थे। इस बीच उन्हें पता चला कि रेशम किन्नर गुट के कुछ गुंडे उन्हें पीटने के लिए तलाश कर रहे हैं। नीलोफर ने बताया कि इस बीच रेलवे मॉल गोदाम रोड पर उनके भाई शेख आसिफ पर सुंदर भदौरिया, पवन, अमन, भूरा एवं उसके कुछ साथियों ने कैंची से हमला कर दिया। लहूलुहान हालत में शेख आसिफ को इलाज के लिए सरकारी अस्पताल लाया गया, यहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे एक निजी अस्पताल भेजा गया।
हमला करने वाले युवक स्टेशन पर वेंडरी करते हैं
घायल आसिफ के मामा हसन अली ने बताया कि हमला करने वाले युवक स्टेशन पर वेंडरी करते हैं। आसिफ अपने दोस्त फैजान के साथ घर जा रहा था, तभी पुरानी रंजिश को लेकर बदमाशों ने उस पर कैंची से हमला कर उसे लहूलुहान कर दिया। घटना के बाद उसे जख्मी हालत में सरकारी अस्पताल लाया गया। बताया गया है कि आसिफ भी एक गुट से जुड़ा हुआ है।