सीहोर में भीषण बस हादसा... अनियंत्रित होकर नहर की पुलिया से टकराई बस, 22 यात्री घायल, दो की हालत गंभीर

नईदुनिया प्रतिनिधि, सीहोर। सलकनपुर नहर तिराहा पर मंगलवार को एक सड़क हादसा हो गया। हरदा से भोपाल जा रही चौहान ट्रेवल्स की बस (क्रमांक एमपी 04 पीए 2877) अनियंत्रित होकर नहर की पुलिया से जा टकराई। हादसे के दौरान एक बाइक सवार भी बस की चपेट में आ गया।

बस में सवार थे करीब 45 यात्री

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार बस में करीब 45 यात्री सवार थे। दुर्घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। घायल यात्रियों को तत्काल रेहटी अस्पताल पहुंचाया गया। कुछ यात्री अन्य साधनों से स्वयं अस्पताल पहुंचे।

हादसे में कुल लगभग 22 लोग घायल

जानकारी के अनुसार इस हादसे में कुल लगभग 22 लोग घायल हुए हैं। इनमें से दो यात्रियों की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद हमीदिया अस्पताल भोपाल रेफर किया जा रहा है। राहत की बात यह है कि अभी तक किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई और हालात को नियंत्रित किया। पुलिस द्वारा दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है।