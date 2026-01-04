MP वालों को मिलेगी आधी कीमत पर बिजली, 550 करोड़ रुपये के इस प्रोजेक्ट की तैयारी, पढ़ें पूरी खबर

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। मप्र पावर जनरेटिंग कंपनी (जेनको) कम कीमत पर बिजली उपलब्ध कराने के लिए सोलर प्लांट लगाने की तैयारी में है। 550 करोड़ रुपये खर्च कर 110 मेगावाट के सोलर प्लांट तीन स्थानों पर लगाए जाएंगे। दो साल के भीतर स्थापित होने वाले प्लांट कंपनी थर्मल पावर प्लांट के आसपास ही स्थापित करेगी।

कंपनी के डायरेक्टर टेक्निकल सुबोध निगम के अनुसार यह कंपनी का अब तक का सबसे बड़ा सोलर पावर प्रोजेक्ट है। अभी तक कंपनी ने सात मेगावाट का सोलर प्लांट मंदसौर के रातागुरड़िया में स्थापित किया है। कंपनी को लंबे समय से सोलर प्लांट लगाने की जरूरत थी।

अभी कोयले से संचालित थर्मल पावर प्लांट से बिजली की लागत अधिक होने के साथ पर्यावरण के लिए घातक गैस का उत्सर्जन भी होता है। हालांकि कंपनी स्तर पर प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए काफी उपाय किए गए हैं और राख का पर्याप्त निष्पादन भी किया जा रहा है। ऐसे में कंपनी सोलर प्लांट लगाकर स्वच्छ ऊर्जा पैदा करने की तैयारी कर रही है।

550 करोड़ रुपये खर्च

उन्होंने बताया कि अमरकंटक ताप विद्युत गृह चचाई में 40 मेगावाट, श्रीसिंगाजी ताप विद्युत गृह में 40 मेगावाट और बिरसिंहपुर ताप विद्युत गृह में 30 मेगावाट क्षमता के सोलर प्लांट लगाने की योजना है। इसके लिए निविदा कंपनी स्तर पर जारी की जा रही है। इस परियोजना पर करीब 550 करोड़ रुपये खर्च आएगा।