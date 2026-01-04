मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    MP वालों को मिलेगी आधी कीमत पर बिजली, 550 करोड़ रुपये के इस प्रोजेक्ट की तैयारी, पढ़ें पूरी खबर

    मप्र पावर जनरेटिंग कंपनी (जेनको) कम कीमत पर बिजली उपलब्ध कराने के लिए सोलर प्लांट लगाने की तैयारी में है। 550 करोड़ रुपये खर्च कर 110 मेगावाट के सोलर ...और पढ़ें

    By Digital DeskEdited By: Akash Pandey
    Publish Date: Sun, 04 Jan 2026 08:26:16 AM (IST)Updated Date: Sun, 04 Jan 2026 08:26:16 AM (IST)
    MP वालों को मिलेगी आधी कीमत पर बिजली, 550 करोड़ रुपये के इस प्रोजेक्ट की तैयारी, पढ़ें पूरी खबर
    सोलर प्लांट

    HighLights

    1. मप्र पावर जनरेटिंग कंपनी बड़े तैयारी में है
    2. लोगों को आधी कीमत पर बिजली मिलेगी
    3. 110 मेगावाट के सोलर प्लांट लगेंगे

    नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। मप्र पावर जनरेटिंग कंपनी (जेनको) कम कीमत पर बिजली उपलब्ध कराने के लिए सोलर प्लांट लगाने की तैयारी में है। 550 करोड़ रुपये खर्च कर 110 मेगावाट के सोलर प्लांट तीन स्थानों पर लगाए जाएंगे। दो साल के भीतर स्थापित होने वाले प्लांट कंपनी थर्मल पावर प्लांट के आसपास ही स्थापित करेगी।

    सबसे बड़ा सोलर प्रोजेक्ट

    कंपनी के डायरेक्टर टेक्निकल सुबोध निगम के अनुसार यह कंपनी का अब तक का सबसे बड़ा सोलर पावर प्रोजेक्ट है। अभी तक कंपनी ने सात मेगावाट का सोलर प्लांट मंदसौर के रातागुरड़िया में स्थापित किया है। कंपनी को लंबे समय से सोलर प्लांट लगाने की जरूरत थी।


    अभी कोयले से संचालित थर्मल पावर प्लांट से बिजली की लागत अधिक होने के साथ पर्यावरण के लिए घातक गैस का उत्सर्जन भी होता है। हालांकि कंपनी स्तर पर प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए काफी उपाय किए गए हैं और राख का पर्याप्त निष्पादन भी किया जा रहा है। ऐसे में कंपनी सोलर प्लांट लगाकर स्वच्छ ऊर्जा पैदा करने की तैयारी कर रही है।

    550 करोड़ रुपये खर्च

    उन्होंने बताया कि अमरकंटक ताप विद्युत गृह चचाई में 40 मेगावाट, श्रीसिंगाजी ताप विद्युत गृह में 40 मेगावाट और बिरसिंहपुर ताप विद्युत गृह में 30 मेगावाट क्षमता के सोलर प्लांट लगाने की योजना है। इसके लिए निविदा कंपनी स्तर पर जारी की जा रही है। इस परियोजना पर करीब 550 करोड़ रुपये खर्च आएगा।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.