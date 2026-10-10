नवरात्र पर मैहर में रुकेंगी 15 एक्सप्रेस ट्रेनें, श्रद्धालुओं के लिए रेलवे ने दिया 5 मिनट का स्टॉपेज

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। मैहर में शारदेय नवरात्र मेला पर पश्चिम मध्य रेल से होकर गुजरने वाली 15 एक्सप्रेस ट्रेनें रुकेंगी। लंबी दूरी की इन ट्रेनों के अस्थाई ठहराव को रेलवे ने स्वीकृति प्रदान कर दी है। ये ट्रेनें दोनों दिशाओं में 11 से 22 अक्टूबर के मध्य पांच मिनट के लिए मैहर स्टेशन में रुकेंगी। नवरात्र पर बड़ी संख्या में श्रृद्धालु मैहर के मां शारदा देवी मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचते हैं।

लंबी दूरी के ट्रेनों को नवरात्र के दौरान मैहर रेलवे स्टेशन पर पांच मिनट के ठहराव दिए जाने से श्रृद्धालुओं का आवागमन में सुविधा होगी। मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश सहित अन्य राज्यों से भी श्रृद्धालु मां शारदा देवी के दर्शन एवं पूजन करने आते हैं। लंबी दूरी की ट्रेनों के अस्थायी ठहराव से उनका मैहर तक आवागमन सुलभ होगा।