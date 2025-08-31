शादी का झांसा देकर कई बार रेप, गर्भवती होने पर धमकी... चौंका देगी 15 साल की किशोरी की कहानी

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। बरगी थाना क्षेत्र निवासी एक युवक ने 15 वर्षीय किशोरी को प्रेमजाल में फंसाया। विवाह का वादा कर उसके साथ दुष्कर्म किया। उसके बाद युवक ने दूसरी युवती से विवाह कर लिया, लेकिन किशोरी का पीछा नहीं छोड़ा। पुरानी बातों को लेकर ब्लैकमेल करते हुए उसके साथ फिर दुष्कर्म किया। किशोरी गर्भवती हो गई। उसे शारीरिक समस्या होने लगी। तब उसने स्वजन को युवक के कृत्य के बारे में बताया।

उसके बाद स्वजन किशोरी को लेकर शनिवार की रात को बरगी थाने पहुंचे। जहां, आरोपित रामविलास चौधरी उर्फ डुम्मी के विरुद्ध एफआईआर पंजीबद्ध की गई है। किशोरी की आरोपित डुम्मी से जान पहचान गत वर्ष दिसंबर में तब हुई, जब वह टेमर नदी में स्नान करने गई थी। वहां पर उसे डुम्मी मिला। उनकी जान-पहचान हुई। उसके बाद दोनों बीच अकसर बातचीत होने लगी। दोस्ती का बोलकर धीरे-धीरे युवक ने किशोरी को प्रेमजाल में फंसा लिया।