शादी का झांसा देकर कई बार रेप, गर्भवती होने पर धमकी... चौंका देगी 15 साल की किशोरी की कहानी

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। बरगी थाना क्षेत्र निवासी एक युवक ने 15 वर्षीय किशोरी को प्रेमजाल में फंसाया। विवाह का वादा कर उसके साथ दुष्कर्म किया। उसके बाद युवक ने दूसरी युवती से विवाह कर लिया, लेकिन किशोरी का पीछा नहीं छोड़ा। पुरानी बातों को लेकर ब्लैकमेल करते हुए उसके साथ फिर दुष्कर्म किया। किशोरी गर्भवती हो गई। उसे शारीरिक समस्या होने लगी। तब उसने स्वजन को युवक के कृत्य के बारे में बताया।
उसके बाद स्वजन किशोरी को लेकर शनिवार की रात को बरगी थाने पहुंचे। जहां, आरोपित रामविलास चौधरी उर्फ डुम्मी के विरुद्ध एफआईआर पंजीबद्ध की गई है। किशोरी की आरोपित डुम्मी से जान पहचान गत वर्ष दिसंबर में तब हुई, जब वह टेमर नदी में स्नान करने गई थी। वहां पर उसे डुम्मी मिला। उनकी जान-पहचान हुई। उसके बाद दोनों बीच अकसर बातचीत होने लगी। दोस्ती का बोलकर धीरे-धीरे युवक ने किशोरी को प्रेमजाल में फंसा लिया।
किशोरी को देखने और मिलने के लिए उसके घर के पास की किराना दुकान के पास खड़ा रहता। पांच जनवरी को जब किशोरी घर पर अकेली थी, डुम्मी मौका पाकर वहां पहुंचा। किशोरी को घर की बाड़ी की तरफ ले गया। उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाया। विरोध करने पर किशोरी के साथ विवाह करने का बोला। इसके बाद जब भी किशोरी को घर पर अकेला पाता, उसके साथ दुष्कर्म करता।
विवाह की बात को टाल देता। इस वर्ष मार्च माह में युवक के किसी ओर युवती से विवाह करने का किशोरी को पता चला। उसके बाद उसने बातचीत करना बंद कर दिया। लेकिन युवक उसका पीछा करता रहा। एक दिन मौका पाकर युवक ने फिर से उससे मिलने पहुंचा। उसे बदनाम करने की धमकी देकर दुष्कर्म किया और चला। उसके बाद कुछ दिन बाद किशोरी को गर्भवती होने का पता चला।
उसने युवक को बताया तो वह उल्टा धमकाने लगा। किसी से कुछ बताने पर जान से मारने की धमकी दिया। जिससे यह बात किशोरी ने स्वजन ने छिपाकर रखा। लेकिन गर्भ बढ़ने के साथ गत कुछ दिनों से उसे शारीरिक समस्या होने लगी। तब विवश होकर उसने स्वजन को अपने गर्भवती होने की जानकारी दी। आरोपित डुम्मी के कृत्य के बारे में बताया।