    'चॉकलेट खिलाएंगे, घर चलो...', लालच देकर मासूम से दरिंदगी, एक घंटे में आरोपित गिरफ्तार

    MP Crime: जानकारी के अनुसार सरोज नगर में पांच वर्षीय बालिका अपने घर के बाहर खेल रही थी। दोपहर करीब साढ़े सवा बारह बजे बालिका के घर के सामने रहने वाला 22 वर्षीय मोनू गोस्वामी पुत्र रामहरे गोस्वामी बालिका को चॉकलेट देने के बाद बहाने अपने घर ले गया और उसके साथ गलत काम किया।

    By Dheeraj Belwal
    Edited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Sun, 31 Aug 2025 07:45:46 PM (IST)
    Updated Date: Sun, 31 Aug 2025 07:45:46 PM (IST)
    नईदुनिया प्रतिनिधि, भिंड। शहर के वार्ड 26 भवानीपुरा स्थित सरोज नगर में एक युवक ने घर के सामने रहने वाले पांच साल की बालिका को चॉकलेट देने के बहाने अपने घर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। बालिका रोते हुए घर पहुंची तो मां ने उसकी हालत देखकर स्तब्ध रही गई। स्वजन ने तत्काल सिटी कोतवाली में सूचना दी।

    टीआइ ने एसपी डॉ. असित यादव घटना की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि हमने तत्काल गिरफ्तारी के लिए आठ टीम बनाईं। पुलिस ने एक घंटे बाद खिड़किया मोहल्ला से गिरफ्तार कर लिया है। घटना रविवार दोपहर करीब 12.30 बजे की है।

    घर के बाहर खेल रही थी मासूम

    जानकारी के अनुसार सरोज नगर में पांच वर्षीय बालिका अपने घर के बाहर खेल रही थी। दोपहर करीब साढ़े सवा बारह बजे बालिका के घर के सामने रहने वाला 22 वर्षीय मोनू गोस्वामी पुत्र रामहरे गोस्वामी बालिका को चॉकलेट देने के बाद बहाने अपने घर ले गया और उसके साथ गलत काम किया। रोते हुए बालिका अपने घर पहुंची तो मां के पूछने पर बालिका ने घटना की जानकारी दी। स्वजन ने कोतवाली टीआइ बृजेंद्र सिंह सेंगर को सूचना दी।

    एसपी ने आठ टीम बनाई, एक घंटे में आरोपित गिरफ्तार

    टीआइ ने घटना की जानकरी एसपी को बताईं। एसपी ने आरोपित की गिरफ्तारी पर तत्काल 10 हजार रुपये घोषित किया और आठ टीम बनाई। साथ ही सीएसपी निरंजन राजपूत और टीआइ सेंगर को आरोपित को पकड़ने के निर्देश दिए। सीएसपी और टीआइ फोर्स लेकर पीड़िता के घर पहुंचे। साथ ही आरोपित घर दबिश दी। टीआइ कोतवाली ने बताया कि पुलिस की टीमों ने आसपास मोहल्लों में तलाशी ली तो आरोपित मोनू खिड़किया मोहल्ला से बाजार की तरफ भागता दिखाई दिया। पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपित को गिरफ्तार कर लिया।

