जबलपुर जिले में 17 पटवारी सस्पेंड, 164 को नोटिस विरोध में बंद कर दिए ऑनलाइन काम

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। जबलपुर जिले में पटवारियों और प्रशासन के बीच टकराव खुलकर सामने आ गया है। शासकीय कार्यों में लापरवाही और अनुशासनहीनता के आरोप में प्रशासन ने 17 पटवारियों को निलंबित, दो की दो-दो वेतन वृद्धि रोकी और 164 पटवारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं। कार्रवाई के विरोध में पटवारियों ने गुरुवार को कलेक्ट्रेट का घेराव किया और राजस्व से जुड़े आनलाइन काम बंद कर दिए।

पटवारी संगठन ने चेतावनी दी है कि निलंबन आदेश वापस नहीं लिए गए तो वे काम बंद हड़ताल पर जा सकते हैं। प्रशासन के अनुसार फार्मर रजिस्ट्री, बकेट क्लेम, पीएम किसान योजना, किसानों की ई-केवायसी और स्वामित्व अधिकार अभिलेखों के निष्पादन जैसे महत्वपूर्ण कार्यों में अपेक्षित प्रगति नहीं मिलने पर कार्रवाई की गई है।