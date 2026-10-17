मध्य प्रदेश की अदालतों में 21.42 लाख केस पेंडिंग, इनमें 36 हजार को 10 साल से फैसले का इंतजार

सुरेन्द्र दुबे, नईदुनिया जबलपुर। न्याय की उम्मीद में अदालतों की चौखट पर पहुंचे लाखों लोगों के लिए मुकदमे का फैसला वर्षों तक प्रतीक्षा का विषय बना हुआ है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की मुख्यपीठ जबलपुर और खंडपीठ इंदौर व ग्वालियर के साथ प्रदेश की अधीनस्थ न्यायपालिका पर भी मुकदमों का भारी बोझ है।

लोकसभा में प्रस्तुत केंद्र सरकार के आंकड़ों के अनुसार, 30 जुलाई 2026 तक मध्य प्रदेश की जिला एवं अधीनस्थ अदालतों में 21,42,280 मामले लंबित थे। इनमें 3,48,670 मामले पांच साल से अधिक और 36,080 मामले दस साल से अधिक समय से लंबित थे।