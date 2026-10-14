मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में हर जज पर 13 हजार पेंडिंग केस का बोझ, अदालतों में जज के 15 पद खाली

सुरेन्द्र दुबे, नईदुनिया जबलपुर। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में लंबित मुकदमों का आंकड़ा अब केवल एक संख्या नहीं रह गया है, बल्कि न्यायिक व्यवस्था की क्षमता पर सीधा सवाल बन गया है। सितंबर 2026 के उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक हाई कोर्ट में 4,94,451 मामले लंबित हैं, जबकि न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 53 के मुकाबले केवल 38 जज कार्यरत हैं।

इस हिसाब से प्रत्येक कार्यरत जज के हिस्से औसतन 13,012 लंबित मामले आते हैं। यानी एक जज के सामने हर दिन हजारों मुकदमों का ऐसा पहाड़ है, जिसे अकेले सामान्य गति से कम करना आसान नहीं है। सबसे गंभीर पहलू यह है कि स्वीकृत पदों में से 15 पद खाली हैं। यानी स्वीकृत न्यायिक क्षमता का करीब 28 प्रतिशत हिस्सा फिलहाल उपलब्ध नहीं है।

यही कारण है कि मुकदमों के निराकरण की गति बढ़ाने के बावजूद कुल लंबित मामलों पर अपेक्षित असर नहीं पड़ पा रहा है। तुलना करें तो फरवरी 2026 में केंद्र सरकार के आधिकारिक आंकड़ों में हाई कोर्ट की 53 स्वीकृत सीटों में 42 जज कार्यरत बताए गए थे। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि नियुक्तियों के बाद भी सेवानिवृत्ति और अन्य कारणों से रिक्तियां लगातार चुनौती बनी हुई हैं। लंबित मामलों की उम्र इस संकट को और गंभीर बनाती है। उपलब्ध सितंबर के आंकड़ों में 1,42,322 मामले दस वर्ष से अधिक पुराने हैं। यानी कुल लंबित मामलों का करीब 29 प्रतिशत हिस्सा एक दशक से अधिक समय से न्याय की प्रतीक्षा में है। यह केवल अदालत की फाइल नहीं है। इसके पीछे किसी की संपत्ति, नौकरी, अधिकार, आपराधिक अपील, जमानत या प्रशासनिक निर्णय से जुड़ा विवाद हो सकता है।