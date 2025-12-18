जबलपुर में डॉक्टरों का कमाल, 22 वर्षीय महिला के पेट से 22 किलो दुर्लभ ट्यूमर को ऑपरेशन करके निकाला, AB-PMJAY से हुआ मुफ्त इलाज

यह चुनौतीपूर्ण शल्यक्रिया अस्पताल की अनुभवी सर्जिकल टीम, एनेस्थीसिया विशेषज्ञों तथा ऑपरेशन थिएटर (ओटी) स्टाफ के बेहतर समन्वय, तकनीकी दक्षता और समर्पण से सफलतापूर्वक संपन्न हुई। इस दुर्लभ सर्जरी के साथ संस्थान ने अपने नाम एक नया चिकित्सा रिकॉर्ड स्थापित किया है।

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। सुखसागर मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल ने चिकित्सा क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। अस्पताल में 22 वर्षीय महिला के पेट से लगभग 22 किलो वजन का विशाल इंट्रा-एब्डॉमिनल पेल्विक ट्यूमर सफलतापूर्वक निकाला गया।

फ्री इलाज हुआ

बताया गया कि मरीज का संपूर्ण उपचार आयुष्मान भारत–प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत पूर्णतः निःशुल्क किया गया, जिससे मरीज और उसके परिजनों को किसी भी प्रकार का आर्थिक बोझ नहीं उठाना पड़ा।

चिकित्सकों की निगरानी में

सर्जरी के बाद मरीज की स्थिति में लगातार सुधार हो रहा है और वह चिकित्सकों की निगरानी में सुरक्षित है। यह सफलता सुखसागर मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल की उन्नत चिकित्सा सुविधाओं, आधुनिक तकनीक और विशेषज्ञ चिकित्सकों की क्षमता का प्रमाण है। संस्थान समाज के हर वर्ग को गुणवत्तापूर्ण, सुलभ एवं निःशुल्क चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है।