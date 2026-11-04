किसान भाइयों के लिए राहत: रबी सीजन में अब मिलेगी सिंचाई के लिए 250 मेगावाट अतिरिक्त बिजली

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। रबी सीजन में बिजली की बढ़ती मांग के बीच मध्य प्रदेश को केंद्र सरकार से 250 मेगावाट अतिरिक्त बिजली आवंटित की गई है। बढ़ती बिजली जरूरत पूरी करने में मदद मिलेगी ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के प्रयासों से ईस्टर्न रीजन अनअलोकेटेड पावर पूल से यह बिजली प्रदेश को मिलेगी। एनटीपीसी के माध्यम से होने वाला यह आवंटन तत्काल प्रभाव से लागू किया जाएगा। इससे कृषि कार्यों के साथ अन्य श्रेणी के उपभोक्ताओं की बढ़ती बिजली जरूरत पूरी करने में मदद मिलेगी।

मांग के अनुरूप आपूर्ति बनाए रखने में सहायक रबी सीजन में सिंचाई के लिए बिजली की मांग बढ़ जाती है। ऐसे में प्रदेश की मांग और उपलब्धता के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए अतिरिक्त बिजली का इंतजाम किया गया है। सरकार के अनुसार, इस आवंटन से प्रदेश की विद्युत व्यवस्था को अतिरिक्त संबल मिलेगा और मांग के अनुरूप आपूर्ति बनाए रखने में सहायता होगी।