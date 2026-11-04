जबलपुर में स्वच्छता अभियान पर विवाद, ब्यौहारबाग कन्या विद्यालय में कचरा उठाने पर अभिभावक भड़के

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। विद्यालयों में बच्चों को स्वच्छता का महत्व समझाने के उद्देश्य से विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जाती हैं, लेकिन जब इन गतिविधियों को लेकर ही सवाल उठने लगें तो मामला गंभीर हो जाता है। ऐसा ही एक मामला ब्यौहारबाग स्थित शासकीय कन्या विद्यालय में सामने आया है।

कचरा उठवाने और नालियों की सफाई कराने के आरोप यहां दीपावली की तैयारियों के बीच छात्राओं से कचरा उठवाने और नालियों की सफाई कराने के आरोप लगे हैं। घटना से जुड़ा वीडियो वायरल होने के बाद अभिभावकों ने स्कूल की कार्यप्रणाली पर नाराजगी जाहिर की है। आपत्ति दर्ज कराई तो दोनों के बीच बहस हो गई अभिभावकों का कहना है कि बच्चों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करना अच्छी पहल है, लेकिन इसके नाम पर उनसे गंदगी साफ करवाना उचित नहीं है। एक अभिभावक अपनी बेटी को लेने विद्यालय पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने बच्ची को सफाई करते देखा। उन्होंने जब शिक्षिका के सामने इस पर आपत्ति दर्ज कराई तो दोनों के बीच बहस हो गई।