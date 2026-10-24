जबलपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 3000 स्वयंसेवकों ने किया पथ संचलन

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत शनिवार से तीन दिवसीय प्रवास पर जबलपुर में हैं। 24 से 26 अक्टूबर तक के इस प्रवास में वे संघ के विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होकर स्वयंसेवकों और दायित्ववान कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे।

संचलन निर्धारित मार्ग से होते हुए अहिंसा चौक पर समाप्त हुई लगभग ढाई किलोमीटर लंबे इस संचलन में तीन हजार स्वयंसेवक शामिल हुए। संचलन निर्धारित मार्ग से होते हुए अहिंसा चौक पर समाप्त हुई। शाम 4:30 बजे डॉ. भागवत नरसिंह मंदिर परिसर में महानगर के मुख्य शिक्षक एवं उनसे ऊपर के करीब 1200 दायित्ववान कार्यकर्ताओं की बैठक लेंगे।