उत्तरी हवा के जोर से चार डिग्री गिरा पारा, जबलपुर व संभाग के जिलों में फिर बदलेगा मौसम

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। अक्टूबर के अंतिम दौर में ठंड ने जोर पकड़ना शुरू कर दिया है। सर्द हवा के जोर से बीते 48 घंटे के दौरान रात का न्यूनतम तापमान चार डिग्री तक नीचे आ गया है जबकि हवा का रुख उत्तर-पूर्वी हो गया है।

सुबह और रात में गुलाबी ठंडक उत्तरी हवा से सुबह और रात में गुलाबी ठंडक महसूस की जा रही है। रात में अब लोग गर्म कपड़े पहनकर निकलते देखे जा रहे हैं। जिलों में हल्के बादल छा सकते हैं मौसम विभाग की माने तो आगामी तीन दिनों के बाद मौसम की रंगत बदल भी सकती है। बंगाल की खाड़ी में एक कम दबाव का क्षेत्र बन रहा है इससे जबलपुर सहित आस-पास के जिलों में हल्के बादल छा सकते हैं।