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MP में कांग्रेस के 60 पदाधिकारी सस्पेंड, दिल्ली कार्यक्रम से दूरी बनाने पर जिला अध्यक्षों पर भी कार्रवाई

दिल्ली में आयोजित युवा कांग्रेस के कार्यक्रम में अनुपस्थिति अब संगठन के पदाधिकारियों को भारी पड़ गई है।

By Digital DeskEdited By: Dheeraj kumar Bajpai
Publish Date: Wed, 04 Nov 2026 07:44:58 AM (IST)Updated Date: Wed, 04 Nov 2026 07:48:55 AM (IST)
MP में कांग्रेस के 60 पदाधिकारी सस्पेंड, दिल्ली कार्यक्रम से दूरी बनाने पर जिला अध्यक्षों पर भी कार्रवाई
अनूपपुर जिला युवा कांग्रेस अध्यक्ष मानवेन्द्र मिश्रा को तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक निलंबित। नईदुनिया

HighLights

  1. मैहर, आगर, नीमच ,बुरहानपुर, बड़वानी अनूपपुर, गुना, छतरपुर, भिंड में कार्रवाई
  2. कांग्रेस के भीतर सक्रियता व संगठन के प्रति जिम्मेदारी पर भी सवाल खड़े किए हैं
  3. कांग्रेस की इस कार्रवाई से प्रदेशभर के युवा कांग्रेस संगठन में हलचल मच गई है

नई दुनिया प्रतिनिधि जबलपुर। कार्यक्रम में शामिल नहीं होने को गंभीर अनुशासनहीनता मानते हुए मध्यप्रदेश युवा कांग्रेस ने बड़े स्तर पर संगठनात्मक कार्रवाई की है। इसके तहत अनूपपुर जिला युवा कांग्रेस अध्यक्ष मानवेन्द्र मिश्रा को तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक निलंबित कर दिया गया है।

प्रदेशभर के युवा कांग्रेस संगठन में हलचल

युवा कांग्रेस की ओर से जारी कार्रवाई के अनुसार, प्रदेश संगठन के 5 उपाध्यक्ष, 14 महासचिव और 32 सचिवों के साथ ही 9 जिलाध्यक्षों को भी निलंबित किया गया है। इस कार्रवाई से प्रदेशभर के युवा कांग्रेस संगठन में हलचल मच गई है।


निलंबित जिलाध्यक्षों की सूची में जिलाध्यक्षों के नाम शामिल

निलंबित जिलाध्यक्षों की सूची में अनूपपुर के मानवेन्द्र मिश्रा के अलावा मैहर, आगर मालवा, नीमच, बुरहानपुर, गुना, बड़वानी, छतरपुर और भिंड के जिलाध्यक्षों के नाम शामिल हैं।

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यहां देखें निलंबित पदाधिकारी की सूची

संगठन की इस कार्रवाई को पदाधिकारियों की जवाबदेही तय करने और संगठनात्मक अनुशासन बनाए रखने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है।

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संगठन के प्रति जिम्मेदारी को लेकर भी सवाल खड़े किए हैं

दिल्ली के कार्यक्रम में अनुपस्थिति के आधार पर इतने बड़े पैमाने पर हुई कार्रवाई ने युवा कांग्रेस के भीतर सक्रियता और संगठन के प्रति जिम्मेदारी को लेकर भी सवाल खड़े किए हैं।

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