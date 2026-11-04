MP में कांग्रेस के 60 पदाधिकारी सस्पेंड, दिल्ली कार्यक्रम से दूरी बनाने पर जिला अध्यक्षों पर भी कार्रवाई

नई दुनिया प्रतिनिधि जबलपुर। कार्यक्रम में शामिल नहीं होने को गंभीर अनुशासनहीनता मानते हुए मध्यप्रदेश युवा कांग्रेस ने बड़े स्तर पर संगठनात्मक कार्रवाई की है। इसके तहत अनूपपुर जिला युवा कांग्रेस अध्यक्ष मानवेन्द्र मिश्रा को तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक निलंबित कर दिया गया है।

प्रदेशभर के युवा कांग्रेस संगठन में हलचल युवा कांग्रेस की ओर से जारी कार्रवाई के अनुसार, प्रदेश संगठन के 5 उपाध्यक्ष, 14 महासचिव और 32 सचिवों के साथ ही 9 जिलाध्यक्षों को भी निलंबित किया गया है। इस कार्रवाई से प्रदेशभर के युवा कांग्रेस संगठन में हलचल मच गई है।