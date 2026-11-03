जबलपुर में प्रतिबंधित काॅरिडोर में नियम विरुद्ध निर्माण पड़ा भारी, 3610 से अधिक नोटिस जारी

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। ट्रांसमिशन लाइनों के प्रतिबंधित काॅरिडोर में नियम विरुद्ध निर्माण के मामले में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के निर्देशों के बाद अब प्रदेशभर में कार्रवाई की तैयारी है। 3610 से अधिक नोटिस जारी मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी (एमपी ट्रांसको) ने विभिन्न स्थानों पर ऐसे निर्माणों के संबंध में 3610 से अधिक नोटिस जारी किए हैं। भोपाल में अब तक 853 नोटिस जारी किए जा चुके हैं राजधानी भोपाल में भी प्रतिबंधित क्षेत्र में हुए निर्माणों पर कार्रवाई की जा रही है। यहां तीन प्रमुख 132 केवी ट्रांसमिशन लाइनों के राइट ऑफ वे (आरओडब्ल्यू) क्षेत्र में नियम विरुद्ध निर्माण के संबंध में अब तक 853 नोटिस जारी किए जा चुके हैं।

प्रशासन के सहयोग से जागरूकता अभियान भी चलाएगी एमपी ट्रांसको स्थानीय प्रशासन के सहयोग से जागरूकता अभियान भी चलाएगी। इसके माध्यम से संबंधित निर्माणकर्ताओं को ट्रांसमिशन लाइनों के आसपास निर्माण से जुड़े विद्युत सुरक्षा मानकों की जानकारी दी जाएगी। कंपनी ने स्पष्ट किया है कि प्रतिबंधित कॉरिडोर में नियम विरुद्ध निर्माण से जानलेवा विद्युत दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ सकता है और बिजली आपूर्ति की निर्बाध व्यवस्था भी प्रभावित हो सकती है।