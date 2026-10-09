7 साल, 85 याचिकाएं, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा एमपी ओबीसी आरक्षण विवाद; लंबी कानूनी लड़ाई का अब हुआ अंत

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण को 14 से बढ़ाकर 27 प्रतिशत करने का विवाद वर्ष 2019 में शुरू हुआ और देखते ही देखते प्रदेश की सबसे लंबी कानूनी लड़ाइयों में शामिल हो गया। सरकारी नौकरियों और उच्च शिक्षा में ओबीसी आरक्षण बढ़ाने के राज्य सरकार के फैसले को एक ओर चुनौती मिली, तो दूसरी ओर ओबीसी वर्ग के लिए बढ़ा हुआ आरक्षण लागू कराने की मांग करते हुए याचिकाएं दायर की गईं। इस कानूनी संघर्ष में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों की भूमिका रही। अंततः नौ अक्टूबर, 2026 को हाई कोर्ट की विशेष युगलपीठ ने 27 प्रतिशत आरक्षण की मांग अस्वीकार कर दी।

आठ मार्च, 2019: अध्यादेश से हुई शुरुआत तत्कालीन कमल नाथ सरकार ने आठ मार्च, 2019 को अध्यादेश जारी कर ओबीसी आरक्षण 14 से बढ़ाकर 27 प्रतिशत कर दिया। बाद में इसे संशोधन अधिनियम का रूप दिया गया। इस बढ़ोतरी से एससी के लिए 16 प्रतिशत, एसटी के लिए 20 प्रतिशत और ओबीसी के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण का कुल आंकड़ा 63 प्रतिशत हो गया।

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लिए बाद में लागू 10 प्रतिशत आरक्षण को जोड़ने पर कुल आरक्षण का सवाल और जटिल हो गया। मार्च 2019 : हाई कोर्ट में चुनौती इस फैसले को चुनौती देने वालों में अशिता दुबे सहित अन्य याचिकाकर्ता शामिल थे। इनका तर्क था कि बढ़ोतरी से आरक्षण की 50 प्रतिशत सीमा पार हो रही है। मार्च 2019 में हाई कोर्ट ने मेडिकल प्रवेश से संबंधित मामले में अंतरिम हस्तक्षेप करते हुए संबंधित प्रवेश प्रक्रिया में ओबीसी आरक्षण 14 प्रतिशत से अधिक लागू नहीं करने का निर्देश दिया। इसके बाद सरकारी भर्तियों और शैक्षणिक प्रवेश से जुड़े अलग-अलग प्रकरणों में भी विवाद सामने आया। 2019 से 2023 : अलग-अलग याचिकाएं और अंतरिम आदेश हाई कोर्ट में डब्ल्यूपी क्रमांक 5901/2019, 16552/2019, 20293/2019 सहित कई याचिकाएं और 2020 के प्रकरण इस विवाद से जुड़े। कुछ याचिकाएं आरक्षण बढ़ाने के विरुद्ध थीं, जबकि ओबीसी अभ्यर्थियों की ओर से बढ़ा हुआ आरक्षण लागू कराने की मांग भी उठी।