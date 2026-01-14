मेरी खबरें
    जबलपुर में जनसुनवाई में पहुंचे पौड़ीखुर्द गोसलपुर के किसान ने एएसपी से शिकायत कर एक व्यक्ति द्वारा 75 किसानों से ट्रैक्टर लेकर हड़पने की शिकायत की। उस ...और पढ़ें

    By Digital DeskEdited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Wed, 14 Jan 2026 12:48:40 PM (IST)Updated Date: Wed, 14 Jan 2026 01:10:02 PM (IST)
    जबलपुर में रिंगरोड बनाने के नाम पर 75 किसानों से लिए उनके ट्रैक्टर, फिर कर दिए गायब; पुलिस भी नहीं खोज पाई
    किसान कर रहे अपने ट्रैक्टर वापस दिलवाने की मांग। प्रतीकात्मक तस्वीर

    HighLights

    1. गोसलपुर, मझगवां और मझौली पुलिस थानों में दर्ज है रिपोर्ट
    2. कई किसानों ने फाइनेंस कराकर आरोपी को ट्रैक्टर दिया था
    3. पुलिस रिपोर्ट दर्ज होने के बाद भी ट्रैक्टरों को नहीं ढूंढ पाई

    नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। रिंग रोड निर्माण के कार्य में ट्रैक्टर लगाने के नाम पर किसानों के साथ ठगी का मामला सामने आया है। मंगलवार को जनसुनवाई में पीड़ित पहुंचे। उन्होंने बताया कि 75 किसानों के ट्रैक्टर हड़पे गए हैं। गोसलपुर, मझगवां और मझौली थाने में इस संबंध में प्रकरण भी दर्ज करवाया गया है। आरोप लगाया गया कि दीपक पुरी ने साथियों के साथ मिलकर यह फर्जीवाड़ा किया।

    पीड़ित भागचंद राय, कपिल कुमार साहू, शांतिभूषण दुबे समेत लगभग 75 किसानों के ट्रैक्टर हड़पने का आरोप है। इस संबंध में जनसुनवाई में पहुंचे पौड़ीखुर्द गोसलपुर निवासी भागचंद राय ने एएसपी सूर्यकांत शर्मा से कही।

    उन्होने बताया कि उनके साथ भी दीपक ने ऐसा ही फर्जीवाड़ा किया। वह किसानों को कहता कि ट्रैक्टर रिंग रोड के काम में लगाएगा। कई किसानों ने तो फाइनेंस कराकर उसे ट्रैक्टर दिया, जिसे उसने खुर्द बुर्द कर दिया, लेकिन पुलिस ट्रैक्टर नहीं तलाश पाई। मामले में जांच व ट्रैक्टर तलाशे जाने की मांग की गई। एएसपी ने उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है।


    चार महीने से सैलरी नहीं दी

    इसी तरह खमरिया सुंदरपुर निवासी अजय विश्वकर्मा ने लिखित शिकायत के जरिए बताया कि वह एक निजी सिक्युरिटी एजेंसी में काम करता था। उसे प्रतिमाह पांच हजार रुपए तनख्वाह दी जाती थी, लेकिन एजेंसी ने उसकी चार माह की तनख्वाह नहीं दी। जिससे वह आर्थिक तंगी से जूझ रहा है। दुर्गा कोरी ने बताया कि वे पशु अत्याचार की गतिविधियों को रोकने का काम करती है। उनसे संगठन की सदस्य शिखा कटारिया बेलबाग इलाके में रहती है। वहां उन पर कुछ लोगो द्वारा जबरन घर खाली करने का दबाव बनाया जा रहा है। जिससे वे परेशान है।

