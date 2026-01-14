जबलपुर में रिंगरोड बनाने के नाम पर 75 किसानों से लिए उनके ट्रैक्टर, फिर कर दिए गायब; पुलिस भी नहीं खोज पाई

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। रिंग रोड निर्माण के कार्य में ट्रैक्टर लगाने के नाम पर किसानों के साथ ठगी का मामला सामने आया है। मंगलवार को जनसुनवाई में पीड़ित पहुंचे। उन्होंने बताया कि 75 किसानों के ट्रैक्टर हड़पे गए हैं। गोसलपुर, मझगवां और मझौली थाने में इस संबंध में प्रकरण भी दर्ज करवाया गया है। आरोप लगाया गया कि दीपक पुरी ने साथियों के साथ मिलकर यह फर्जीवाड़ा किया।

पीड़ित भागचंद राय, कपिल कुमार साहू, शांतिभूषण दुबे समेत लगभग 75 किसानों के ट्रैक्टर हड़पने का आरोप है। इस संबंध में जनसुनवाई में पहुंचे पौड़ीखुर्द गोसलपुर निवासी भागचंद राय ने एएसपी सूर्यकांत शर्मा से कही। उन्होने बताया कि उनके साथ भी दीपक ने ऐसा ही फर्जीवाड़ा किया। वह किसानों को कहता कि ट्रैक्टर रिंग रोड के काम में लगाएगा। कई किसानों ने तो फाइनेंस कराकर उसे ट्रैक्टर दिया, जिसे उसने खुर्द बुर्द कर दिया, लेकिन पुलिस ट्रैक्टर नहीं तलाश पाई। मामले में जांच व ट्रैक्टर तलाशे जाने की मांग की गई। एएसपी ने उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है।