जबलपुर में 9वीं की छात्रा को ब्लैकमेल कर लॉज में बुलाया, फिर किया दुष्कर्म

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। नौवीं कक्षा की छात्रा की सोशल मीडिया पर एक युवक से मित्रता हुई। दोनों आपस में चैटिंग करने लगे। धीरे-धीरे उनकी जान पहचान बढ़ने लगी। वे मोबाइल फोन पर आपस में बातचीत करने लगे। शातिर युवक ने छात्रा के फोन पर की गई बातचीत को रिकॉर्ड कर लिया। फिर ऑडियो रिकॉर्डिंग उसकी मां को भेजने का बोलकर धमकाया। उसे बातचीत करने और मिलने के लिए एक लॉज में बुलाया। जहां, उसके साथ दुष्कर्म किया। जिसके बाद छात्रा ने अपनी मां को घटना की जानकारी दी।

शनिवार को गढ़ा थाने में आरोपी अमित पटेल के खिलाफ मामला पंजीबद्ध कराया है। आरोपित फरार है। छात्रा की सोशल मीडिया पर एक डेटिंग एप के माध्यम से आरोपित अमित पटेल से दोस्ती हुई थी। दोनों मोबाइल फोन पर बातचीत के साथ ही चैटिंग करते थे। आरोपित युवक ने छात्रा के चैट मैसेज के स्क्रीनशॉट लेकर रख लिया। उसके साथ की गई बातचीत को भी रिकॉर्डिंग कर लिया।

मेडिकल कॉलेज के पास पहुंचकर फोन किया

29 अगस्त को छात्रा को फोन कर कहा कि वह उससे मिलना चाहता है। छात्रा ने मना कर दिया। इस पर आरोपित ने उसे धमकाया कि यदि वह मिलने नहीं आएगी तो उसके साथ बातचीत की ऑडियो रिकॉर्डिंग को वह उसकी मां को भेजा देगा। यह सुनकर छात्रा घबरा गई। उसने 30 अगस्त को उससे मिलने की बात कही। मेडिकल कॉलेज के पास पहुंचकर अमित को फोन किया। जहां पर पहुंचने के बाद अमित ने कहा कि सड़क पर खड़े होकर बातचीत नहीं हो सकेगी। कहीं चलकर बैठकर बातचीत करते है।

जबरन कमरे में बंद कर दुष्कर्म

यह बोलकर वह छात्रा को प्राची लॉज ले गया है, उसके साथ दुष्कर्म किया। छात्रा ने विरोध किया, जिस पर अमित ने ऑडियो रिकॉर्ड और चैट स्क्रीनशॉट दिखाकर धमकाया। बोला कि उसकी बात यदि वह सुनी लेती तो वह ऑडियो रिकॉर्डिग और चैट स्क्रीनशॉट डिलीट कर देगा। उसके बाद जबरन उसे कमरे में बंद कर दुष्कर्म किया। जहां से घर लौटने के बाद छात्रा ने घटना की जानकारी अपनी मां काे दी। तब मां उसे लेकर पुलिस के पास पहुंची।