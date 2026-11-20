नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। पश्चिम मध्य रेलवे मंडल जबलपुर की आरपीएफ एस्कॉर्ट पार्टी ने गोरखपुर-लोकमान्य तिलक टर्मिनस काशी एक्सप्रेस (15018) में फर्जी टीटीई बनकर यात्रियों को डरा-धमका रहा था। गिरफ्तार कर यात्रि‍यों को ठगी से बचाया हेड कांस्‍टेबल राजवीर और कांस्‍टेबल मुकेश कुमार की सतर्कता से टिकट चेक करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर यात्रि‍यों को ठगी से बचा लिया। रात 2:10 बजे पिपरिया के पास पकड़ा 19-20 नवंबर की रात जबलपुर से इटारसी तक अनुरक्षण ड्यूटी के दौरान आरपीएफ को पिपरिया स्टेशन के पास सूचना मिली कि सेकेंड जनरल कोच में एक व्यक्ति टीटीई बनकर टिकट चेक कर रहा है। तत्काल मौके पर पहुंचकर आरोपी अनिल कुमार महोबिया को पकड़ा गया।

न विभागीय पहचान पत्र, न ड्यूटी से संबंधित वैध दस्तावेज पूछताछ में उसने स्वीकार किया कि वह करेली स्टेशन से ट्रेन में चढ़ा था। उसके पास न विभागीय पहचान पत्र था और न ड्यूटी से संबंधित कोई वैध दस्तावेज। यात्रियों ने बताया कि वह उन्हें नींद से जगाकर टिकट मांग रहा था और टिकट प्रस्तुत न करने पर अगले स्टेशन पर उतारने की धमकी दे रहा था।