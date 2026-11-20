नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। कछपुरा मालगोदाम के समीप गणेश नगर में एक मकान और दुकान में अचानक आग लगने से क्षेत्र में अफरा-तफरी मच गई। आग इतनी भीषण थी कि कुछ ही देर में उसने पूरे मकान और दुकान को अपनी चपेट में ले लिया।

तीन दमकल वाहन मौके पर पहुंचे सूचना मिलने पर नगर निगम के तीन दमकल वाहन मौके पर पहुंचे। दमकल कर्मियों ने करीब दो घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि, तब तक मकान और दुकान में रखा फर्नीचर, घरेलू सामान, सौंदर्य प्रसाधन, किराना सामग्री और करीब तीन लाख रुपये की नकदी जलकर खाक हो चुकी थी।