जबलपुर में खेल रहे पांच साल के बच्चे ने लोहे की कील निगली, आंत में दो माह तक फंसी रही

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। शहर के उखरी रोड स्थित गैलेक्सी मल्टीस्पेशलिटी हास्पिटल के पीडियाट्रिक सर्जरी सेंटर में चिकित्सकों ने एक जटिल ऑपरेशन कर पांच साल के बच्चे की जान बचा ली। आंत में धीरे-धीरे जम गई बच्चे की डुओडेनम (छोटी आंत के शुरुआती हिस्से) में लंबे समय से एक नुकीली लोहे की कील दो माह से फंसी हुई थी। परिजनों के अनुसार बच्चे ने खेलते-खेलते गलती से कील निगल ली थी, जो आंत में फंस गई और धीरे-धीरे वहीं जम गई।

नुकीली कील से आंत फटने का खतरा था एक्स-रे जांच में पेट में कील साफ दिखाई दी। मामला गंभीर था क्योंकि नुकीली कील से आंत फटने और इंफेक्शन फैलने का खतरा था। कील को सुरक्षित बाहर निकाला गया हाॅस्पिटल के प्रबंधन के अनुसार इस चुनौतीपूर्ण केस को पीडियाट्रिक सर्जन डाॅ. आर.एस. सिसोदिया और डाॅ. अभिषेक तिवारी, डाॅ. नंदन शर्मा की टीम ने गंभीरता से लिया। एडवांस्ड पीडियाट्रिक क्रिटिकल केयर एवं आईसीयू सेंटर में सावधानीपूर्वक सर्जरी कर डुओडेनम से कील को सुरक्षित बाहर निकाला गया।