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दीवाली पर घर लौटना महंगा, जबलपुर से फ्लाइट का किराया दोगुना; ट्रेनों में कन्फर्म सीटों का टोटा

दीवाली पर अपनों के बीच त्योहार मनाने की चाह इस बार यात्रियों की जेब पर भारी पड़ रही है।

By Deepankar RoyEdited By: Dheeraj kumar Bajpai
Publish Date: Mon, 02 Nov 2026 07:56:41 AM (IST)Updated Date: Mon, 02 Nov 2026 07:56:41 AM (IST)
दीवाली पर घर लौटना महंगा, जबलपुर से फ्लाइट का किराया दोगुना; ट्रेनों में कन्फर्म सीटों का टोटा
दिल्ली-मुंबई से आने वाली उड़ानों के दाम भी जाने के मुकाबले लगभग दोगुने। सौजन्‍य एआई

HighLights

  1. बैंगलुरू से जबलपुर आने का हवाई किराया 20 हजार पार
  2. प्रमुख ट्रेनों में वेटिंग लंबी, कई श्रेणियों में टिकट बुकिंग बंद
  3. तत्काल टिकट और स्पेशल ट्रेनों के भरोसे यात्री

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। शहर लौटने वाले हवाई यात्रियों की बढ़ती संख्या ने फ्लाइट के किराये को आसमान पर पहुंचा दिया है, वहीं ट्रेनों में कन्फर्म सीट हासिल करना भी बड़ी चुनौती बन गया है।

सबसे ज्यादा मार बेंगलुरू से आने वाले यात्रियों पर

दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरू से जबलपुर आने वाली उड़ानों का किराया यहां से जाने वाली फ्लाइट की तुलना में लगभग दोगुना तक पहुंच गया है। सबसे ज्यादा मार बेंगलुरू से आने वाले यात्रियों पर पड़ रही है।

किराया सात से नौ हजार रुपये के आसपास

छह नवंबर को यानी दिवाली से एक दिन पहले इस रूट पर एक यात्री का हवाई किराया 20 हजार रुपये के पार पहुंच गया है। दूसरी ओर, जबलपुर से इन शहरों के लिए किराया सात से नौ हजार रुपये के आसपास है।

प्रमुख शहरों से जबलपुर आने का हवाई किराया

तिथि दिल्ली मुंबई बेंगलुरू हैदराबाद

6 नवंबर 11,037–13,137 रुपये उपलब्ध नहीं 17,981 रुपये 12,311 रुपये

7 नवंबर 11,982 रुपये 15,671 रुपये 17,871 रुपये 13,256 रुपये

8 नवंबर 6,416–11,037 रुपये 8,087 रुपये 13,241 रुपये 12,311 रुपये

जबलपुर से जाने का किराया

तारीख दिल्ली मुंबई बैंगलुरू हैदराबाद

6 नवंबर 6,706 रुपये 7,659 रुपये 9,017 रुपये 6,823 रुपये

7 नवंबर 6,706 रुपये 7,659 रुपये 9,017 रुपये 6,823 रुपये

8 नवंबर 6,391 रुपये 7,239 रुपये 8,594 रुपये 6,508 रुपये

(एक नवंबर की स्थिति में प्रति यात्री अनुमानित किराया)

ट्रेनों में भी कन्फर्म सीटों के लिए मारामारी

हवाई किराये के साथ रेल यात्रा भी आसान नहीं है। दो से आठ नवंबर के बीच जबलपुर आने वाली कई प्रमुख ट्रेनों में स्लीपर से लेकर एसी श्रेणियों तक लंबी वेटिंग है। कई तिथियों पर तो टिकट बुकिंग बंद हो चुकी है। दिल्ली, मुंबई, इंदौर और अहमदाबाद से आने वाली ट्रेनों में यात्रियों का दबाव अधिक है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश एवं बिहार की ओर जाने वाली लंबी दूरी की ट्रेनों में भी दिवाली तक लंबी वेटिंग है। कुछ ट्रेनों और श्रेणियों में बनारस, पटना जैसे शहरों के लिए नो रूम हो चुका है।


प्रमुख ट्रेनों में दिवाली तक वेटिंग और नो रूम की स्थिति

  • इंदौर-जबलपुर: ओवरनाइट एक्सप्रेस में सभी श्रेणियों में वेटिंग है। तीन से पांच नवंबर तक स्लीपर में नो रूम है। नर्मदा एक्सप्रेस में भी सभी श्रेणियों में वेटिंग है।

  • अहमदाबाद-जबलपुर: सोमनाथ एक्सप्रेस में दो से आठ नवंबर के बीच अलग-अलग तिथियों पर स्लीपर और एसी श्रेणियों में रीग्रेट की स्थिति है। अहमदाबाद-प्रयागराज सुपरफास्ट में पांच नवंबर को स्लीपर में 161, थर्ड एसी में 120 और सेकेंड एसी में 69 वेटिंग है।

  • मुंबई-जबलपुर: गरीब रथ में वेटिंग 256 पर पहुंच चुकी है। सीएसएमटी-रीवा एक्सप्रेस में छह नवंबर को स्लीपर में 210 और थर्ड एसी में 86 वेटिंग व सेकेंड और फर्स्ट एसी रीग्रेट हैं। बांद्रा-जबलपुर सुपरफास्ट में सात नवंबर को स्लीपर और सेकेंड एसी रीग्रेट, थर्ड एसी में 105 वेटिंग है।

  • जयपुर-जबलपुर: दयोदय एक्सप्रेस में चार नवंबर को थ्रीई रीग्रेट है। अन्य दिनों में दिवाली तक वेटिंग है।

  • जबलपुर-रायपुर: अमरकंटक एक्सप्रेस में दो से सात नवंबर तक दोनों दिशाओं में सभी श्रेणियों में वेटिंग है।

    • दिल्ली से जबलपुर के लिए...

    • हजरत निजामुद्दीन-जबलपुर सुपरफास्ट में पांच नवंबर को स्लीपर में 123 वेटिंग है। छह नवंबर को स्लीपर और थ्रीई रीग्रेट है। थर्ड एसी में 170 और सेकेंड एसी में 58 वेटिंग है।

    • मध्य प्रदेश संपर्क क्रांति एक्सप्रेस में पांच नवंबर को स्लीपर में 117, थ्रीई में 32, थर्ड एसी में 84 और सेकेंड एसी में 47 वेटिंग है। सात नवंबर को थ्रीई में रीग्रेट है।

    • महाकोशल एक्सप्रेस में पांच नवंबर को स्लीपर में 98, थ्रीई में 37, थर्ड एसी में 44 और सेकेंड एसी में 23 वेटिंग है। छह नवंबर को स्लीपर में 106, थ्रीई में रीग्रेट, थर्ड एसी में 82 और सेकेंड एसी में 53 वेटिंग है।

    • श्रीधाम एक्सप्रेस में पांच नवंबर को स्लीपर में 74, थ्रीई में 31, थर्ड एसी में 30 और सेकेंड एसी में 23 वेटिंग है। छह नवंबर को स्लीपर में 94, थ्रीई में 39, थर्ड एसी में 69 और सेकेंड एसी में 38 वेटिंग है।

    • श्रीमाता वैष्णोदेवी कटरा-जबलपुर साप्ताहिक ट्रेन में पांच नवंबर को सभी श्रेणियों में वेटिंग है।

    स्पेशल ट्रेनों से राहत की उम्मीद

    नियमित ट्रेनों में सीटें नहीं मिलने के कारण यात्री पश्चिम मध्य रेल की ओर से संचालित त्योहारी स्पेशल ट्रेनों का विकल्प तलाश रहे हैं। इनमें भोपाल-दानापुर साप्ताहिक स्पेशल, रीवा-रानी कमलापति, रीवा-डॉ. आंबेडकर नगर, जबलपुर-अयोध्या, जबलपुर-हरिद्वार और जबलपुर-हजरत निजामुद्दीन स्पेशल शामिल हैं। हालांकि, इन ट्रेनों में भी मांग बढ़ने से सीटों की उपलब्धता तेजी से बदल सकती है। जबलपुर-अयोध्या स्पेशल में भी वेटिंग पहुंचने की जानकारी है।

    तत्काल टिकट पर बढ़ेगा दबाव, दलालों पर निगरानी

    लंबी वेटिंग और रीग्रेट के बीच अब यात्रियों की उम्मीद तत्काल कोटे पर टिकी है। त्योहार के समय तत्काल टिकट की मांग अचानक बढ़ने से आरक्षण केंद्रों पर टिकटों की दलाली करने वाले सक्रिय हो सकते हैं। इसे रोकने के लिए पश्चिम मध्य रेलवे ने टिकट आरक्षण केंद्रों पर निगरानी बढ़ाने की तैयारी में है। तत्काल टिकट के लिए टोकन लेकर कतार में खड़े होने वालों पर नजर रखी जा रही है। पहचान पत्रों की जांच के जरिए संदिग्ध गतिविधियों और दलाली पर अंकुश लगाने की कवायद की जा रही है।

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