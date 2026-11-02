दीवाली पर घर लौटना महंगा, जबलपुर से फ्लाइट का किराया दोगुना; ट्रेनों में कन्फर्म सीटों का टोटा

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। शहर लौटने वाले हवाई यात्रियों की बढ़ती संख्या ने फ्लाइट के किराये को आसमान पर पहुंचा दिया है, वहीं ट्रेनों में कन्फर्म सीट हासिल करना भी बड़ी चुनौती बन गया है। सबसे ज्यादा मार बेंगलुरू से आने वाले यात्रियों पर दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरू से जबलपुर आने वाली उड़ानों का किराया यहां से जाने वाली फ्लाइट की तुलना में लगभग दोगुना तक पहुंच गया है। सबसे ज्यादा मार बेंगलुरू से आने वाले यात्रियों पर पड़ रही है। किराया सात से नौ हजार रुपये के आसपास छह नवंबर को यानी दिवाली से एक दिन पहले इस रूट पर एक यात्री का हवाई किराया 20 हजार रुपये के पार पहुंच गया है। दूसरी ओर, जबलपुर से इन शहरों के लिए किराया सात से नौ हजार रुपये के आसपास है।

प्रमुख शहरों से जबलपुर आने का हवाई किराया तिथि दिल्ली मुंबई बेंगलुरू हैदराबाद 6 नवंबर 11,037–13,137 रुपये उपलब्ध नहीं 17,981 रुपये 12,311 रुपये 7 नवंबर 11,982 रुपये 15,671 रुपये 17,871 रुपये 13,256 रुपये 8 नवंबर 6,416–11,037 रुपये 8,087 रुपये 13,241 रुपये 12,311 रुपये जबलपुर से जाने का किराया तारीख दिल्ली मुंबई बैंगलुरू हैदराबाद 6 नवंबर 6,706 रुपये 7,659 रुपये 9,017 रुपये 6,823 रुपये 7 नवंबर 6,706 रुपये 7,659 रुपये 9,017 रुपये 6,823 रुपये 8 नवंबर 6,391 रुपये 7,239 रुपये 8,594 रुपये 6,508 रुपये (एक नवंबर की स्थिति में प्रति यात्री अनुमानित किराया) ट्रेनों में भी कन्फर्म सीटों के लिए मारामारी हवाई किराये के साथ रेल यात्रा भी आसान नहीं है। दो से आठ नवंबर के बीच जबलपुर आने वाली कई प्रमुख ट्रेनों में स्लीपर से लेकर एसी श्रेणियों तक लंबी वेटिंग है। कई तिथियों पर तो टिकट बुकिंग बंद हो चुकी है। दिल्ली, मुंबई, इंदौर और अहमदाबाद से आने वाली ट्रेनों में यात्रियों का दबाव अधिक है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश एवं बिहार की ओर जाने वाली लंबी दूरी की ट्रेनों में भी दिवाली तक लंबी वेटिंग है। कुछ ट्रेनों और श्रेणियों में बनारस, पटना जैसे शहरों के लिए नो रूम हो चुका है।

प्रमुख ट्रेनों में दिवाली तक वेटिंग और नो रूम की स्थिति इंदौर-जबलपुर: ओवरनाइट एक्सप्रेस में सभी श्रेणियों में वेटिंग है। तीन से पांच नवंबर तक स्लीपर में नो रूम है। नर्मदा एक्सप्रेस में भी सभी श्रेणियों में वेटिंग है।

अहमदाबाद-जबलपुर: सोमनाथ एक्सप्रेस में दो से आठ नवंबर के बीच अलग-अलग तिथियों पर स्लीपर और एसी श्रेणियों में रीग्रेट की स्थिति है। अहमदाबाद-प्रयागराज सुपरफास्ट में पांच नवंबर को स्लीपर में 161, थर्ड एसी में 120 और सेकेंड एसी में 69 वेटिंग है।

मुंबई-जबलपुर: गरीब रथ में वेटिंग 256 पर पहुंच चुकी है। सीएसएमटी-रीवा एक्सप्रेस में छह नवंबर को स्लीपर में 210 और थर्ड एसी में 86 वेटिंग व सेकेंड और फर्स्ट एसी रीग्रेट हैं। बांद्रा-जबलपुर सुपरफास्ट में सात नवंबर को स्लीपर और सेकेंड एसी रीग्रेट, थर्ड एसी में 105 वेटिंग है।