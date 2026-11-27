सुरेन्द्र दुबे, नईदुनिया जबलपुर। न्यायाधीशों की नियुक्ति हो जाए तो उन्हें बैठाने के लिए कोर्ट रूम नहीं, कोर्ट रूम बन जाएं तो मंत्रालयीन कर्मचारियों की कमी। मध्य प्रदेश की जिला अदालतों में न्यायिक आधारभूत संरचना की कमी अब मुकदमों के निराकरण की गति प्रभावित करने वाली बड़ी चुनौती बन गई है।

अदालत ने भोपाल में अतिरिक्त कोर्ट रूम निर्माण के लिए मौजूदा परिसर के समीप जमीन उपलब्ध कराने पर विचार करने के निर्देश दिए। जबलपुर, भोपाल और ग्वालियर में आधुनिक न्यायालय भवनों का निर्माण हुआ है।

जबलपुर जिला न्यायालय परिसर आधुनिक सुविधाओं से युक्त है। भोपाल का जिला न्यायालय भवन लगभग सात एकड़ में फैला है और सुविधाओं के लिहाज से देश के श्रेष्ठ न्यायालय भवनों में गिना जाता है।

ग्वालियर में 7.2 हेक्टेयर क्षेत्र में 83 कोर्ट कक्षों वाला नया जिला न्यायालय भवन मार्च 2024 में लोकार्पित हुआ। इंदौर में भी 169 कोर्ट रूम वाले नए जिला न्यायालय भवन की योजना सामने आई है।

रीवा में नई जिला अदालत बनने के बावजूद शिफ्टिंग को लेकर प्रतीक्षा की जा रही है।

वहीं अन्य जिला व तहसील अदालतों में कोर्ट रूम सहित अन्य सुविधाओं की कमी बरकरार है।

20.75 लाख मुकदमे लंबित

राष्ट्रीय न्यायिक आंकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश की जिला अदालतों में 20 लाख 75 हजार 704 मुकदमे लंबित थे। न्यायिक अधिकारियों के 2,028 स्वीकृत पदों में से 1,669 पर ही नियुक्तियां हैं यानी 359 पद रिक्त हैं। इनमें 27,674 मुकदमे दस वर्ष से अधिक पुराने हैं। इस बीच 17.37 लाख मुकदमे नए दर्ज हुए, जबकि 16.78 लाख का निराकरण किया गया। लंबित मुकदमों का आंकड़ा लगातार दबाव का संकेत है।