जबलपुर में चार करोड़ रुपये से सड़क बनाई, अब डिवाइडर से 15 लाख रुपये की ग्रिल ले गए चोर

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। शहर में स्मार्ट सिटी के नाम पर करोड़ों रुपये खर्च कर बनाई गई सड़कें अब बदहाली और सरकारी संपत्ति की चोरी का शिकार हो रही हैं। करीब चार किलोमीटर लंबी सीसी सड़क का निर्माण अधारताल तालाब से महाराजपुर करौंदा नाला चौराहे तक करीब चार किलोमीटर लंबी सीसी सड़क का निर्माण लगभग चार करोड़ रुपये की लागत से कराया गया था। एक किलोमीटर हिस्से की ग्रिल गायब हो चुकी सड़क के बीच बने डिवाइडर पर लोहे की ग्रिल लगाई गई थी, जिस पर करीब 15 लाख रुपये से अधिक खर्च हुए थे। अब स्थिति यह है कि डिवाइडर से करीब एक किलोमीटर हिस्से की ग्रिल गायब हो चुकी है।

ग्रिल को दोबारा लगवाने की नहीं हुई पहल हैरानी की बात यह है कि सार्वजनिक संपत्ति की इस चोरी पर नगर निगम के जिम्मेदार अधिकारियों की ओर से न तो कोई प्रभावी कार्रवाई की गई और न ही चोरी हुई ग्रिल को दोबारा लगवाने की पहल हुई। सिर्फ अधारताल थाने में चोरी की शिकायत लेकर खानापूर्ति कर दी गई।

अधिकारी और जिम्मेदारों को इसकी भनक तक नहीं दरअसल आसपास रहने वालों के मुताबिक डिवाइडर में लगी लोहे की ग्रिल धीरे-धीरे गायब हो रही है। कुछ तो यह भी कहते हैं कि रद्दीचौकी, करौंदा नाला और बायपास क्षेत्र के कबाड़ियों तक चोरी की गई ग्रिल पहुंचाई जा रही है, लेकिन नगर निगम के अधिकारी और जिम्मेदारों को इसकी भनक तक नहीं है। रोकथाम के लिए कोई ठोस व्यवस्था नजर नहीं आती रात के समय ग्रिल निकालकर ले जाने की गतिविधियां होने की बात भी सामने आ रही है। इसके बावजूद संबंधित विभाग की ओर से निगरानी और रोकथाम के लिए कोई ठोस व्यवस्था नजर नहीं आती। पौधे भी गायब, डिवाइडर की खूबसूरती हुई खत्म सड़क के डिवाइडर को आकर्षक और व्यवस्थित बनाने के लिए लोहे की ग्रिल के साथ पौधे भी लगाए गए थे। इनका उद्देश्य सड़क की सुंदरता बढ़ाने के साथ डिवाइडर को व्यवस्थित रखना था, लेकिन अब ग्रिल के साथ पौधे भी गायब हो चुके हैं। कई स्थानों पर डिवाइडर खाली और बदहाल नजर आते हैं।